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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق مصطفى: الروح سبب الفوز على كوت ديفوار وتصريحات صلاح خففت الضغط على اللاعبين

صدى البلد

أكد طارق مصطفى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن الروح الكبير سبب الفوز على كوت ديفوار في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.


وقال طارق مصطفى في برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية       ETC : "مصر قدمت أداء مميز أمام كوت ديفوار وروح كبيرة كانت السبب في الفوز والتأهل، وإن تواجد تلك الروح لا يخسر الفريق".


وأضاف: "الفرحة كبيرة بسبب الأداء والروح الكبيرة والتي غابت في السنوات الماضية وعندما تتواجد نفوز، والدليل على ذلك منتخب الجزائر الذي امتلك تلك الروح في السنوات الماضية وتوج باللقب لكن عندما غابت عنه الروح خرج من البطولة الحالية".


وتابع: "كنت أتخوف من بدء ثلاثي في وسط الملعب وهم حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد النني، بسبب عدم وجود حلقة الوصل بين والوسط والهجوم لكن النني تفوق على نفسه اليوم وسدد على المرمى ولم يكن هناك أخطاء في التمرير".


وأوضح: "توفقنا في كل شيء وكان لدينا 4 لاعبين أصحاب أنياب هجومية، وأرى أن محمد عبد المنعم كان مكسبا كبير اليوم وأيضا قدم مرموش أفضل مبارياته مع المنتخب وكان تغييره مفاجأة".


وأتم: "كيروش بدأ يستمع لمساعديه والأراء ووسائل الإعلام وبدأ يتغير أسلوبه بعد الهزيمة من نيجيريا".

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