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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فاتن عبد المعبود: اليوم تشييع جنازة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق |فيديو

الكاتب الصحفي الراحل
الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق

قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن جنازة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم  السابق ستشيع اليوم  قبل صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوى .

وأضافت "عبد المعبود"، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الأحد القادم فى نفس المسجد.

وتابعت أن الراحل ياسر رزق كان قد توفي صباح أمس عن عمر يناهز الـ57 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، لافتة إلى أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب وأسرة قنوات صدي البلد قد نعت الكاتب الصحفي الكبير.

وأشارت إلى أنهم أكدوا أنه كان صحفيا قديرا، حيث أنه أثري الصحافة المصرية بكتاباته وتحليلاته السياسية التي تناولت فقرات ممتدة من مصر والأمة العربية، معقبة: "رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته".

جنازة ياسر رزق الإعلامية فاتن عبد المعبود مؤسسة أخبار اليوم مسجد المشير طنطاوى أزمة قلبية مفاجئة مصر والأمة العربية

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