لأول مرة منذ 26 عاما.. أمريكا تعتمد سفيرها الجديد في السودان

أعلن البيت الأبيض، اعتماد ترشيح جون جودفري كسفير أمريكي في السودان، وذلك منذ عقود.

جاء ذلك بعد أن رفعت واشنطن تمثيلها الدبلوماسي مع السودان من قائم بأعمال إلى سفير، معلنة ترشيح الدبلوماسي جون جودفري، سفيرا للولايات المتحدة في الخرطوم.

وبذلك يصبح جودفري أول سفير أمريكي منذ عام 1996 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

يذكر أن العلاقات بين البلدين تدهورت بشكل مطرد مطلع التسعينيات، إثر دعم البشير جماعات متطرفة، وعلى أثرها علقت واشنطن عمل سفارتها في الخرطوم عام 1996، وفي السنة التالية أصدر الرئيس الأمريكي، بيل كلينتون، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية شاملة على البلاد.

ويعد جون جودفري عضوا قديما في السلك الدبلوماسي، وحاصل على درجة وزير - مستشار، ويشغل حاليًا منصب القائم بأعمال المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب والمبعوث الخاص إلى التحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.

