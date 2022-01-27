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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشاكل كتير.. أبراج لا تتوافق مع بعضها البعض

أبراج
أبراج

ربما لن تتعايش مع كل شخص تقابله في حياتك ، ويجد البعض أنه من الصعب حقًا التوافق مع أشخاص آخرين لأنهم لا يستطيعون بناء اتصال معهم.

قد يكون التعامل مع شخص يرفض رؤية الأشياء من منظور مختلف مرهقًا للغاية. يمكن أن يكون السبب مرتبطًا بالاحساس بالأنا ، وشعورهم بالذات. إنهم لا يدركون أن الاعتراف بأنك مخطئ لا يجعلك ضعيفًا ، ولا ينبغي لأحد أن يسارع في إصدار الأحكام على شيء لا يفهمه تمامًا. إن غرورهم تحكمه الحاجة غير العقلانية. 

في هذا السياق ، نوضح لك أولئك الذين ولدوا تحت أبراج من الصعب عليك التعايش معهم ، وفقًا لموقع “Timesofindia”.
 

برج الحمل والحوت والسرطان والجدي

هذه الأبراج لا تستطيع التوفيق مع بعضها البعض لان برج الحوت حساس، والسرطان يشعر بالغضب من استقامة برج الحمل، لذا ينشب بينهم صراع حول الاحتياجات العاطفية، ويعتبر برد الجدي أيضا من الأبراج التي لا تتوافق مع برج الحمل فالجدي منظم بينما الحمل  مندفع، مما يتسبب في حدوث مشكلات بينهما.
 

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برج الثور والأسد و الدلو

برج الأسد من الأبراج النارية القاسية جدا على عكس برج الثور، والأشخاص من برج الدلو يحبون أن يعيشوا دون صراعات وخلافات ومشاكل. 

 

برج الجوزاء والثور والعقرب
 

يواجه أصحاب برج الجوزاء صعوبة فى التعايش مع برج القوس والعقرب، فبرج الجوزاء بطبيعته محب للتواصل مع الأشخاص، بينما يبتعد مواليد برج العقرب عن الدردشة غير الرسمية والثرثرة مع الأخرين.

برج الحمل السرطان خلافات برج الحوت برج القوس

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