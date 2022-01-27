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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أبراج لا تعترف أبداً بأخطائها.. تعرف عليها

أبراج
أبراج

قد يكون التعامل مع شخص يرفض رؤية الأشياء من منظور مختلف مرهقًا للغاية. ويمكن أن يكون السبب مرتبطًا بالاحساس بالأنا ، وشعورهم بالذات. حيث إنهم لا يدركون أن الاعتراف بأنك مخطئ لا يجعلك ضعيفًا ، ولا ينبغي لأحد أن يسارع في إصدار الأحكام على شيء لا يفهمه تمامًا. إن غرورهم تحكمه الحاجة غير العقلانية إلى أن يكونوا دائمًا "مثاليين" ، وغالبًا ما يعتقدون أن أخطاءهم لا تُغتفر. بالنسبة لبعض الناس ، فهم لا يقدرون بالضرورة الحقيقة والصدق.

نقدم لك 4 أبراج لن تعترف أبدًا بأخطائها بحسب ما نشره موقع بولد سكاى. 
 

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 26-1- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

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حظك اليوم وتوقعات الأثنين 24-1- 2022 على الصعيد الهمنى والعاطفي

1. الثور

للوقوف على علامة “الثور” المعروفة بكونها عنيدة ، سيبقى برج الثور دائمًا مخلصًا لوجهة نظرهم الخاصة ولن يعترفوا أبدًا بأخطائهم. أن تكون على حق أمر مهم جدًا لهذه العلامة الأرضية العنيفة ، وهم يستمتعون بالثقة في أنهم يعرفون ما هو الأفضل. بينما يمكن أن يكون التمسك بقراراتك والدفاع عن نفسك مفيدًا ، يجب أن تستمع للآخرين إذا كانوا يحاولون شرح سبب عدم صحتك تمامًا.
 

2. الأسد

يمثله الأسد الذي يفخر بكونه قائدًا ، يكره ليوس أن يتم إخباره بأنهم مخطئون. نظرًا لأن لديهم عقدة فائقة ، غالبًا ما يتعرضون للإهانة عندما يشير شخص ما إلى عيوبهم ويجدون صعوبة بالغة في قبول أخطائهم دون التعرض للأذى. إذا حاول شخص ما إقناعك بأنك غير صحيح ، فيمكنك تفسير ذلك على أنه هجوم شخصي بينما ، في الواقع ، يحاول مساعدتك.
 

3. برج العقرب

العقرب متحمس لأفكارهم ومعتقداتهم. هذه العلامات المائية هي أرواح شديدة العزم. لديهم أيضًا ميل إلى التركيز الشديد على شيء ما قد أمضوا بالفعل قدرًا كبيرًا من الوقت والطاقة في تعزيز وجهة نظرهم. إنهم يشعرون بشدة حيال ذلك ولن يغير رأي شخص آخر رأيهم.

 

4. برج الدلو

 

برج الدلو هو علامة جوية ، لذلك من المرجح أن "يسير مع التيار '' أكثر من العلامات الثابتة الأخرى ، لكن لا يزال لديهم شعور قوي بالعناد في شخصياتهم. إنهم يميلون إلى اتخاذ قراراتهم بأنفسهم ، ولا يمكن لأحد أن يجبرهم على القيام بذلك. الشيء هو أنهم يرون وجهة نظرهم على أنها الأفضل للجميع، إذا اختلفوا مع فكرة ما ، فقد يفسرونها على أنها حجة مهددة تتعارض مع مهمتهم لإصلاح العالم.

إذا كنت أيضًا أحد أولئك الذين لا يتحملون أبدًا خطأهم ، فحاول أن تكون أكثر تعمدًا بشأن منظور الآخرين.

الثور برج العقرب الصعيد المهني العلامات المائية حظك اليوم الدلو

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