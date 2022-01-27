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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كاتب يوناني : نحب الهجرة إلى مصر لدراسة الثقافة والحياة

صدى البلد

قال الكاتب اليوناني الكسندر كيتروف إن العلاقات المصرية اليونانية من أقدم العلاقات علي المستوى التاريخي وأنها من أفضل العلاقات على الإطلاق حيث إنها من اقوى الدول و رغم ان دولة اليونان صغيره لكنها تحب ان تساند مصر.

وأضاف " الكسندر" أن اليونانيين يحبون الهجرة الي مصر لدراسة ثقافتهم وحياتهم حتي يتأقلموا على الثقافة المصرية.

وأكد خلال ندوة " كتاب اليونانيون وصناعة مصر الحديثة"  في قاعة "ضيف الشرف" بمعرض الكتاب في دورته الـ٥٣، أن  اليونانيين في مصر يشاركون و يستثمرون لحبهم لها منذ الثلاثينات من القرن الماضي، حيث قمنا في زمن طلعت حرب ببناء  مستشفي ضخم كبير لخدمة المصريين ليس اليونانيين فقط ، ولا يوجد اي دوله قامت بهذا العمل.

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اليونان مصر معرض الكتاب

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