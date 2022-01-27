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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدفان في دقيقة .. سموحة يتقدم على الأهلي بثلاثية نظيفة

الاهلي
الاهلي

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بالهدف الثالث أمام الأهلي فى المباراة التى تجمع بينهما فى إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة .

وسجل هدف فريق سموحة الثاني اللاعب عبدالكبير الهادي في الدقيقة 48 من عمر اللقاء بعد تمرير رائعة من وميله أوجولا وبعدها بدقيقة أحرز نفس اللاعب الهدف الثالث لفريق الساحلي .

جاء الهدف الاول عن طريق محمد عبدالعاطي بعدما تلقي تمريرة من صديق أجولا داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بباطن القدم داخل الشباك فى الدقيقة 27.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الانتصار الأول في بطولة كأس الرابطة بعد التعادل سلبيًا ضد الجونة، والتعادل أيضًا ضد الإسماعيلي والمقاولون العرب بنتيجة  (1-1).

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي: الإسماعيلي (5 نقاط) - المقاولون العرب (4 نقاط) - سموحة (4 نقاط) - الجونة (4 نقاط) - الأهلي (3 نقاط) - البنك الأهلي (نقطتين).

وأجرى موسيماني عدة تغييرات على تشكيل الفريق، حيث اعتمد على العناصر الأساسية المتاحة وليس على عناصر الشباب بعكس ما حدث خلال الثلاث جولات الماضية.

تشكيل الأهلي امام سموحة
حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

خط الوسط: محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

سموحة الأهلى كأس الرابطة

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