ادعولي.. أمينة: جوايا صراع أنا مش قادرة عليه

نشرت الفنانة أمينة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ، منشورا أثار حيرة متابعيها .

وعلقت أمينة قائلة : “ بصو بقى بما ان انهاردة أجازة وانتو إلى حد ما قاعدين فى البيت فقلت أقولكم الأول شكرًا على كل كلمة حلوة ودعوة حلوة من قلبكم الأبيض وكل حد بيعلقلى سواء من إخواتى وصحابى وأهلى وجيران زمان وعشرة زمان حبيت أقولكو ان لو رجع بيا الزمن لورا مش هطلع من الورديان ولا كنت هخلى حد من إخواتى يمشى ويسافر ويتغرب وكل واحد ييجى بعد وفاة أمه أو أبوه بيوم ولا اخترت اللى بمر بيه دلوقتى” .

واضافت أمينة قائلة : “ عايزة أقولكو جوايا صراع نفسي قوى جدًا من اللى بشوفو حوليا مش عارفه هو إيه بس أنا مش قادرة عليه صراحة فمش عايزة حاجة منكم بس دعوة إن لو كان خير ليا يثبتنى عليه لو شر يبعده عنى بس مش عايزة حاجة تانى والله ألف شكر” .

حبر سرى :

وكانت قد أكدت الفنانة أمينة، أنها تحب التنوع في أعمالها الفنية وتحب التغيير في العمل، قائلة: "أنا طول عمري بجرب وبغير في ألوان الغناء وغنيت فى 2009 و 2010 اغاني من لبنان والتغيير بالنسبة لى مطلوب وفى حاجات بتنجح مع الوطن العربي ومتسمعش هنا قوي وبغني كل حاجة وكل الالوان".

وأوضحت الفنانة أمينة، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن لها جمهور مختلف عن المطربة بوسي وكلا منهما له لون مختلف، مضيفة: "بوسي صحبتي وزميلتي وهي لها جمهور وأنا ليا جمهور وبوسي شكل وطعم ولون وأنا طعم ولون مختلف وكلنا بيقدم حاجة مختلفة واللي بيتابعنا عارف كل واحد فينا بيعمل ايه".

ورفضت الفنانة أمينة، الكلام الذي يثار حولها بأنها تتجه للأفلام من أجل السبوبة، قائلة: "انا بقدم كلمات وبعمل شغل يخش البيوت، وأعمالي مش سبوبة واتفرجوا على افلامي ممكن أخد أجر مش كبير ولكن فى شركات بتبقى مش على دراية بعملية التوزيع والدعاية فقط".