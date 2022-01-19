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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأسود يفوز.. أمينة خليل تظهر عبر انستجرام بإطلالة جذابة

أمينة خليل
أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت أمينة خليل في الصورة بإطلالة جذابة، مُرتدية جاكيت باللون الأسود، رافعة خصلات شعرها إلى أعلي، مع ميك أب لوك جذاب بالألوان الترابية.

 

وعلقت أمينة خليل علي الصورة كاتبة: “من ليلة أمس، الأسود يفوز”.

 

من منزلها.. أمينة خليل تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

شاهد.. أمينة خليل تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور

 

يذكر أن خرجت الفنانة أمينة خليل، عن صمتها بعد الانتقادات التي وجهت  لها بسبب استخدامها مصطلحات باللغة الإنجليزية، خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج AB talks.

 

وقالت أمينة خليل في حوار مع اي تي بالعربي "أنا واحدة مولودة برة في أمريكا، وبتكلم عربي وإنجليزي، ولكن أول لغة اتكلمتها في حياتي كانت إنجليزي، كل واحد وشخصيته وكل واحد وحياته".

 

وأضافت: كل شخص وُلد ونشأ في بيئة مختلفة، ولا يجب أن تحكموا عليّ بسبب تحدثي باللغة الإنجليزية، وأحيانا يكون من السهل عليّ أن أعبر عن نفسي بالإنجليزي، وفي بعض الأحيان توجد كلمات أعبر عنها باللغة العربية.

 

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