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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

أنا مولودة في أمريكا.. أمينة خليل ترد على انتقادات تحدثها بالإنجليزي

صدى البلد

خرجت الفنانة أمينة خليل ، عن صمتها بعد الانتقادات التي وجهت  لها بسبب استخدامها مصطلحات باللغة الإنجليزية، خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج AB talks.

 

وقالت أمينة خليل في حوار مع اي تي بالعربي " أنا واحدة مولودة برة في أمريكا، وبتكلم عربي وإنجليزي، ولكن أول لغة اتكلمتها في حياتي كانت إنجليزي، كل واحد وشخصيته وكل واحد وحياته".

 

وأضافت: كل شخص وُلد ونشأ في بيئة مختلفة، ولا يجب أن تحكموا عليّ بسبب تحدثي باللغة الإنجليزية، وأحيانا يكون من السهل عليّ أن أعبر عن نفسي بالإنجليزي، وفي بعض الآحيان توجد كلمات أعبر عنها باللغة العربية.

اللي قادرة علي التحدي.. أمينة خليل تقص شعرها بنفسها في فيديو مثير

 

تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا فيديو جديد للفنانة أمينة خليل و ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت أمينة خليل في الفيديو من داخل أحد صالونات التجميل و هي تقوم بقص شعرها مما أثار إعجاب متابعيها.

 

و جاءت ردود الأفعال علي الفيديو كالتالي :" اللي قادرة علي التحدي و المواجهة- حلو التغيير - حلو شكلك كدة " 

 

يذكر أن كشفت الفنانة أمينة خليل عن رأيها فى فشل تجربة خطوبتها مرتين وذلك من خلال برومو حلقة برنامج “ABtalks ” للإعلامي أنس بوخش. 

 

وقالت أمينة خليل: “لا أرى تجربة عدم نجاح خطوبتى مرتين أنها فشل بينما أراها تجربة اتعلم منها واستفيد منها”. 

 

وأضافت امينة خليل: “كان رفض الزواج بسبب كونى ممثلة وهو أمر لا يعبنى فانا أحب الحب نفسه وليس هناك ما يمنع أن أحب وأرى أن الوحدة شعور صعب على أى منا”

 

كما صرحت أمينة خليل، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أن الصداقة تكمل وهج الحب، مشيرة إلى أن الحب قد يهدأ، لكن الصداقة هي من تستمر.

 

وتابعت أمينة خليل، لدي يقين دائما أن “ربنا شايللي الأحسن”، ولكن على الرغم من ذلك قد أصاب ببعض الضيق مثل أي شخص.

 

وأشارت أمينة خليل إلى أنني مع فكرة  تجميد بويضاتي حال تأخر الزواج، مؤكدة  "فيه ناس مش فاهمين الفكرة وقضاء وقدر، والعلم وصَّلنا نعمل حاجة زي دي".

 

 

امينة خليل الفنانة أمينة خليل برنامج AB talks بعد الانتقادات التي وجهت مع اي تي بالعربي

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