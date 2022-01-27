عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي يعلن دخوله في العزل بسبب مخالطة شخص مصاب بكورونا

صدى البلد

 دخل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في عزلة لمدة خمسة أيام بعد تعرضه لشخص مصاب بفيروس كوفيد.
وقال ترودو - في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "أشعر أنني بحالة جيدة وسأعمل من المنزل. حافظوا على سلامتكم، وأرجو تلقي التطعيم".
وأشار ترودو - في تغريدته - إلى أن نتيجة الاختبار السريع جاءت سلبية.
وتعني هذه الأنباء أن ترودو (50 عاما) سيغيب عن إعادة افتتاح البرلمان يوم الاثنين المقبل. وأعيد انتخاب ترودو، الذي كان رئيسًا للوزراء منذ نوفمبر 2015، للمرة الثانية في سبتمبر الماضي.
ودخل ترودو في عزلة لمدة أسبوعين في مارس 2020 في بداية الوباء بعد أن ثبتت إصابة زوجته صوفي بكوفيد.

ترشيحاتنا

اشترى فيلا تحصل على جنسية دومينيكا في البحر الكاريبي |تفاصيل

تهدد سلامة البشر .. الصين تحذر من سلالة غامضة لـ فيروس كورونا

يتحدث عن الكتاب..أحمد مجدي يكشف عن آخر لقاء مع الراحل ياسر رزق..فيديو

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري لمنتدى الاقتصاديات الكبرى للطاقة والمناخ

طبيب الروشتة المجانية .. وعكة صحية تقلق محبي هاني الناظر | تفاصيل

أحمد مجدي: ياسر رزق صحفي حتى النخاع لم تفارقه الورقة والقلم أبدا|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة وحمادة.. أغرب عواصف وأعاصير ضربت مصر وهذا موعد انتهاء موجة البرد

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

خبر صادم من "الأرصاد": استمرار الصقيع والثلوج خلال فبراير

أشهر أفلامها "الحريف" .. وفاة الفنانة ولاء فريد

17 درجة نهارًا.. الأرصاد : ازدياد سطوع الشمس واستقرار الجو بداية فبراير|فيديو

الحكومة: الإعلان عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم بعد 6 أسابيع

أمم إفريقيا.. تحديد مدة غياب الشناوي عن منتخب مصر

الفرح تحول لـ سرادق عزاء.. تفاصيل وفاة عريس قبل زفافه بساعات بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حورية فرغلي : تنمروا علىّ وشبهوني بـ مايكل جاكسون .. وهذه تفاصيل لقائي بالعفاريت في منزل عبد الوهاب (حوار)

شتاء قارس إلى بداية فبراير.. تفاصيل موجة الصقيع وتحذير من الأرصاد

استعدادا لحفل joy awards.. نجوم الفن والإعلام يتجهون إلى السعودية

من نيران الحروب إلى ثلوج المخيمات.. الموت الأبيض يحاصر اللاجئين في الشام.. الجوع والبرد والخوف مفردات الحياة اليومية.. والعاصفة هبة بلا رحمة

فيديو

أدى 4 امتحانات .. مفاجأة في واقعة انتحال طالب صفة اللاعب مصطفى محمد

آخرهن إلهام شاهين ومنى زكي .. تاريخ خناقات تامر أمين مع فنانات مصر "فيديو"

نصائح وزارة الصحة .. هكذا تواجه موجة البرد القارص

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ