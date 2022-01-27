الهيئة العامة للكتاب: المصريون يقرأون 700 مليون ساعة في الأسبوع

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنّ الهدف من معرض القاهرة الدولي للكتاب هو تحويله من حدث يهم الوسط الثقافي، لحدث قومي يشارك فيه الجميع: "نريد أن نقول للعالم إن مصر قادرة على تنظيم مختلف الفعاليات الضخمة في أصعب الظروف".



وأضاف الحاج، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في برنامج «في المساء مع قصواء»، على فضائية «CBC»، ان نسبة الإعفاءات من التذاكر قد تصل إلى 70% من حجم الزائرين في اليوم الواحد، إذ أن عدد كبيري من الزوار أطفال، وهم معفون من تسديد ثمن التذكرة الذي يبلغ 5 جنيهات.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للكتاب، بمعدلات القراءة العالية لدى الشباب المصري، موضحًا: "وفقا لتقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية، فقد حلت مصر في المركز الخامس عالميا في معدلات القراءة، فنحن شعب يقرأ في الأسبوع 700 مليون ساعة في الأسبوع".



وواصل: "نقرأ أكثر من دول أوروبية كنا نعتقد أنهم يقرأون كثيرا، لكن في الحقيقة تظهر لديهم عادة القراءة في المواصلات، وهو ما لا نفعله، والأهم أننا لدينا جيل من الشباب يقرأ ويكتب بقوة .. عندنا شباب عملوا ماكينة قراءة قوية".