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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

حفاظا على صحة المواطنين .. تطهير الترعة مطالب أهالي عزبة حفص فى البحيرة

صدى البلد

يتضرر سكان عزبة حفص التابعة لمركز دمنهور فى محافظة البحيرة من ضعف مياه الري في الترعة ؛ بسبب تراكم القمامة ، كما أن الماسورة بها قمامة تحجب وصول المياه إلى المزارعين.

 

ويقول جمعه الهدهودى فى رساله بعث بها لخدمة القراء “ بين الناس ” الذى يقدمها موقع صدى البلد :  إن الترعة تحولت إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة وأصبح هناك خليط من مياه الصرف الصحي غير معلوم المصدر بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة ويجب على المسئولين ري وهندسة البحيرة وجميع الجهات المعنية بسرعة اتخاذ اللازم نحو هذه المشكلة، وتطهير الماسورة لإيصال المياه للاراضي الزراعية والمزارعين حتى لا تبور . 
 

وأضاف إن القمامة والقاذورات الملقاه داخل الترعة حجبت سير المياه ، وضعفها لدى الاهالى لري محاصيلهم كما أكد ، أن ضعف مياه الرى تسبب فى بوار العديد من المحاصيل نتيجة العطش، وتقدمنا بشكوى للرى والصرف بمديرية رى البحيرة دون جدوى .

 

وناشد المسئولين بسرعة التدخل وادراج الترعة في خطة التطهير  بصفة دائمة من المخلفات والحيوانات النافقة ، للحفاظ علي صحة المواطنين.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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