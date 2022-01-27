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رئيس التحرير
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7 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يثرون معرض الكتاب بإصدارات متنوعة

إصدارات متنوعة من
إصدارات متنوعة من كتب لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

يشارك 7 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدارات مختلفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحالية، المقام في الفترة من 26 يناير الجاري حتى 7 فبراير المقبل.

ويشارك  عمرو عزت حجاج، بكتاب الثورة المهدية عن دار سنابل للنشر والتوزيع، وآدم الطوخي بكتاب بنو آدم،  عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، و رامي عبد الباقي، بكتاب نسور الظل، عن دار زين للنشر والتوزيع.

كما يشارك  محمد محرم، بكتاب الوعي المالي.. كتاب من وحى الألم،  عن دار المعالي للنشر والتوزيع، والزميل مصطفى كُريم بكتاب القوى الإنسانية، ضمن سلسلة الحياة الطيبة مع اثنين من المؤلفين،  ومجموعة قصصية بعنوان "كما تراها" وتحوي 8 قصص قصيرة، وكتاب "الحياة الطيبة" بمشاركة 3 مؤلفين، عن دار نبراس للنشر والتوزيع.

ويشارك  قياتي عاشور، بكتاب الثقافة والإبداع ، الصادر عن دار روابط للنشر والتوزيع، و مينا كمال بكتاب فن الدهاء، عن دار اكتب للنشر والتوزيع.

وتحمل الدورة الـ 53 من معرض الكتاب عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وحسب تصريحات صحفية سابقة للدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تعتبر الدورة أحد أكبر تجمع للناشرين على مستوى العالم، إذ يشارك فيها 1063 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية وتوكيلا من 51 دولة تمثل قارات العالم، ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، تشمل 5 صالات تتضمن 900 جناح.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين معرض القاهرة الدولي للكتاب كتاب الثورة المهدية دار سنابل للنشر والتوزيع دار زين للنشر والتوزيع

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