أحمد فتوح يواصل الاحتفال بتأهل المنتخب لربع نهائي أمم إفريقيا

حرص أحمد فتوح نجم منتخب مصر الوطني ونادى الزمالك، على الاحتفال بتأهل الفراعنة لربع نهائى أمم إفريقيا على حساب المنتخب الإيفوارى.



ونشر فتوح عبر "انستجرام" صور له احتفالا بالفوز والتأهل لربع نهائى أمم إفريقيا وعلق "استمر في القتال"



وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

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