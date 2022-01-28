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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر تسجل 1985 إصابة جديدة بكورونا و36 وفاة وبايدن يدرس إمكانية تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

المغرب يقرر إعادة فتح مجاله الجوي أمام رحلات الركاب
الملك سلمان يعتمد 22 فبراير يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية
هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تقول إنها تعرضت للاختراق
ليبيا.. مقتل 23 عنصرا من داعش في اشتباك على الحدود مع تشاد والنيجر
جنبلاط: لسنا منصة صواريخ ويجب تحرير الشعب اللبناني من النظام الطائفي


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 1985 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة أمس الخميس، مقارنة مع 1910 إصابات و29 وفاة في اليوم السابق.

وأضافت أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 417453 من ضمنهم 351418 حالة تم شفاؤها، و22496 حالة وفاة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزارة الدفاع الكويتية أعلنت إصابة نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بفيروس كورونا.

وقالت "الوطن" إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزير، أصدر أمرا ملكيا باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام، يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم يوم التأسيس، ويعتبر إجازة رسمية.

وأفادت "القبس" بأن  هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أكدت أنها تعرضت لاختراق استمر 10 ثوان مع استعداد البلاد للذكرى السنوية للثورة الإسلامية في 1979.

وذكرت "الجريدة" أن الجيش الوطني الليبي، أعلن مقتل 23 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في المواجهات التي وقعت بين قوات الجيش وعناصر التنظيم في جنوب ليبيا.

وأشارت "الراي" إلى أن الحكومة المغربية قررت إعادة فتح المجال الجوي للبلاد امام الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من 7 فبراير المقبل.

ونقلت "الوطن" عن زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، قوله إن بلاده ليست منصة صواريخ، في انتقاد موجه لجماعة حزب الله، مشدداً على أنه يجب تحرير الشعب اللبناني من هذا النظام الطائفي.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن واشنطن تدرس إمكانية تقديم مساعدات اقتصادية إضافية لكييف لمواجهة "الضغط الروسي".

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