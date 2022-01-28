بأوامر كيروش .. جلسات مكثفة مع فتوح قبل مواجهة أشرف حكيمي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن البرتغالي كارلوس كيروش أعطى تعليمات خاصة للظهير الأيسر في المنتخب أحمد فتوح لمراقبة أشرف حكيمي أبرز لاعبي المنتخب المغربي في لقاء الأحد القادم في ربع نهائي أمم أفريقيا".



وواصل خلا برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc قائلا:"حذر كيروش فتوح من منح حكيمي المساحة للتسديد أو ارتكاب أخطاء عليه بالقرب من منطقة جزاء المنتخب، حيث يملك لاعب المغرب قوة كبيرة في التسديد من الطرف الأيمن لأسود الأطلس وهما ما أسفر عن تسجيله لهدفين من أجمل أهداف البطولة".



وتابع: "طالب المدير الفني البرتغالي من فتوح الضغط المستمر على ظهير أيمن المنتخب المغربي وتقديم مباراة كبيرة على نجم الأسود، مثلما قدم عمر كمال على ثنائي منتخب الأفيال ماكس جرادل وويلفريد زاها".

الشناوي يبدأ غدًا برنامجًا علاجيًا

يبدأ محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني برنامجا علاجيا متكاملا اعتبارا من غد بعد الانتقال إلى مدينة ياوندي على أمل العودة في أقرب وقت ممكن ، وذلك بعد الاصابة التي مني بها أمس خلال مباراة مصر وكوت ديفوار، ولم يتمكن معها من استكمال المباراة.



وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب على أن الآشعة التي أجريت على اللاعب أكدت اصابته بشد في العضلة الخلفية .



وأشار حارس مرمى المنتخب الوطني إلى أن سوء حالة أرضية الملعب كانت السبب الرئيسي في اصابته التي لحقت به.