رفع 20 طنا من مخلفات القمامة والأتربة من شارع الثلاثيني بالغردقة

قام حي جنوب الغردقة برئاسة اللواء ممدوح نديم بإزالة المخلفات ورفع القمامة والأتربة من شارع الثلاثيني بمنطقة عرابية بالغردقة ، وذلك في إطار اهتمام اللواء عمرو حنفي البحر الأحمر، بنظافة شوارع مدينة الغردقة تمهيداً لتطويرها وتركيب البلدورات والانترلوك بها.

من جانبه شدد رئيس حي جنوب الغردقة علي ضرورة تكثيف الجهود ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين للحفاظ على المنظر الحضاري للمدينة السياحية ورفع كافة المخلفات الزراعية الناتجة من قص الأشجار ورفع القمامة والأتربة من الشوارع ، تماشيا مع أعمال التنمية والتطوير الجارية بمختلف القطاعات داخل المحافظة .

وأضاف اللواء ممدوح نديم أن الحي قام برفع ٢٠ طنا من تجمعات القمامة والأتربة من شارع الثلاثيني بالغردقة وجاري العمل به تمهيداً لتطويره وتزويده بأنوار الليد الملونة والحفاظ على المظهر اللائق ، وتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث .

وفى سياق اخر أعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بأن مديرية التربية والتعليم قد أنهت استعداداتها لعقد امتحانات نصف العام يناير ٢٠٢٢ للشهادة الإعدادية ، والتي من المقرر بدايتها يوم السبت الموافق ٢٩ يناير الجاري وتستمر حتى الثالث من فبراير المقبل وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة في ظل تداعيات فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في تنظيم العملية الامتحانية داخل اللجان

و أكد وكيل التعليم علي أن جميع الإدارات التعليمية قد أنهت تجهيز وفرش وتطهير اللجان الامتحانية حيث تقدم للامتحانات عدد ٨٧٣٣ من الطلاب تعليم عام على مستوى المحافظة كما تقدم عدد ٤٨٣ طالب مهني _ و٨ طلاب من مدارس الصم _ و6 طلاب ضعاف السمع إضافة إلى طالب كفيف.

و أضاف وكيل الوزارة بأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لرصد ومتابعة أي معوقات أو شكاوي من الامتحانات أو تنظيم العملية الامتحانية.

بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية وتم الانتهاء من تسليم كافة خطابات الندب للسادة رؤساء لجان سير الامتحانات والمراقبين والملاحظين

كما انتهت مخازن المديرية من تسليم جميع مسئولي التوريدات بالإدارات التعليمية كراسات الإجابة للطلاب وتم توزيعها على اللجان الامتحانية.

هذا وقد شدد وكيل التعليم علي مديري الإدارات التعليمية بالتنبيه الحازم بعدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول لمقر اللجان الامتحانية.

وحظر استخدام الهاتف بالنسبة للمعلمين داخل اللجان والتصدي للإخلال بالعملية التعليمية بمنتهي الحسم مشدداً على العمل بروح الفريق الواحد.

وفي سياق متصل أكد وكيل الوزارة علي مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب واستخدام الطلاب لأدواتهم الخاصة لهم وعدم تداولها بينهم مع توفير الأجواء الآمنة والهادئة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر مع سرعة إخطار غرفة العمليات الرئيسية باي أحداث تقع داخل اللجان الامتحانية

جدير بالذكر أنه تم التنسيق مع قوات الأمن الخاصة بتأمين اللجان من الخارج وعدم السماح بتجمع أولياء الأمور بالمحيط الخارجي لمنع انتشار العدوي حفاظاً على سلامتهم

و أرسل السيد وكيل التعليم برسالة طمأنة لأولياء الأمور مؤكدا أننا جميعاً نعمل لصالح أبنائنا الطلاب هدفنا الأول والمنشود وأنهم في أيدي أمينة والكل يعمل جاهداً من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية فكلهم أبنائنا وأمانة في أعناقنا.