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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تحرك تشريعي لـ إنشاء مستشفى تخصصي للأطفال فى شبين الكوم بالمنوفية

هناء سرو عضو لجنة
هناء سرو عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أعلنت النائبة، هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، و وزير الصحة بشأن إنشاء مستشفى أطفال تخصصي فى شبين الكوم بالمنوفية.

 

و أشارت “ سرور ”فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” إلى أن مستشفيات المنوفية لا يوجد بها سوى أقسام صغيرة بالمستشفيات العامة والمركزية ، موضحة فى طلبها ضرورة وجود أقسام طبية متنوعة تشمل عنايات مركزة مجهزة بأحدث المعايير، إلى جانب ضرورة توافر الحضانات لحديثي الولادة ، وأقسام أخرى للأورام ، و أمراض الدم، والروماتيد.

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و أوضحت عضو صحة النواب، أن أطفال محافظة المنوفية  يفتقرون لمثل هذه الخدمات، كما أن أولياء الأمور يعانون كثيرا من مشقات السفر للمحافظات الأخرى للحصول على مثل هذه الخدمات لأطفالهم، الأمر الذي يكلفهم الكثير من الأعباء المالية والجسدية معا.

 

 

 

هناء سرور لجنة الصحة مجلس النواب حنفى جبالى مصطفى مدبولي مستشفى أطفال تخصصي المنوفية الحضانات حديثي الولادة الروماتيد

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