إنجازات “الرعاية الصحية”.. مستشفى أطفال جديد بالأقصر و2 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، نشرتها الإخبارية الدورية (رعاية نيوز)، والتي تتضمن إنجازات الهيئة وفعالياتها وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، وكذلك فعاليات وأنشطة إداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات.

واستهلت النشرة، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية (الأطفال التخصصي، إيزيس التخصصي) بمحافظة الأقصر، ضمن عدد من المشروعات التنموية التي افتتحها السيد الرئيس بمحافظات الصعيد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من محافظة أسيوط.

وتابعت النشرة، إعلان الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، افتتاح مستشفى الأطفال التخصصي كأول مستشفى متخصص للأطفال التابعة للهيئة في محافظة الأقصر أولى محافظات الصعيد في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 750 مليون جنيه، وكذلك افتتاح مستشفى إيزيس التخصصي بتكلفة 410 مليون جنيه.

واستكملت، أنه نجحت هيئة الرعاية الصحية في تقديم 2 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر بجودة عالمية، إضافة إلى ميكنة 49 منشآة صحية تابعة للهيئة بالأقصر بما ساهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، وتسجيل 32 منشآة صحية بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، إلى جانب تنفيذ 1540 برنامج تدريبي لرفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمي الخدمة وضمان أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وتناولت النشرة، قيام الدكتور أحمد السبكي بجولة ليلية مفاجئة إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية (مجمع الإسماعيلية الطبي، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك) التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وتابعت: إطلاق رئيس هيئة الرعاية الصحية، المؤتمر الدولي الثالث لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بأحدث التقنيات العالمية (CTO)، وكذلك إطلاق أكاديمية CTO لتنمية مهارات مقدمي الخدمة الصحية على أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة في علاج حالات الانسداد التام المزمن بالإسماعيلية، إلى جانب إقامة ماراثون للجري للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة في الحفاظ على صحة القلب، وأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في توفير الخدمات العلاجية للمنتفعين بأحدث المعايير العالمية للجودة.

وتطرقت النشرة، إلى إطلاق هيئة الرعاية الصحية العديد من البرامج التدريبية، مثل التدريب على أحدث أساليب إنعاش القلب الرئوي الأساسي وآليات تعزيز الوعي الصحي والصحة النفسية، لرفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمي الخدمة الصحية واستمرارية الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وضمان مطابقتها للمعايير العالمية.

وأضافت النشرة، نجاح أول قسطرة علاجية لإصلاح عيب خلقي بقلب طفلة في مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى نجاح علاج كسر في مركز النمو حول الركبة لطفل، وكذلك نجاح عملية زراعة منظم القلب بمقوم داخلي لمريض بالمجمع الطبي بتكلفة 300 جنيه على الرغم من تجاوز تكلفتها بالقطاع الخاص 150 ألف جنيه، وذلك حيث أنه من المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل الجديد في الإسماعيلية.

واختتمت النشرة، بإطلاق هيئة الرعاية الصحية العديد من المبادرات الصحية بالمحافظات المختلفة للتأمين الصحي الشامل، والذي ساهم في تعزيز الوعي الصحي لدى المنتفعين، والكشف المبكر عن الأمراض لديهم وسرعة علاجها، ومنها مبادرة (صحتك قوتك) للتوعية بالفحص الطبي الشامل المجاني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، ومبادرة (بيك هنقدر) للتسجيل والفحص الطبي الشامل للفئات غير القادرة، ومبادرة (افحص واطمن) للكشف المبكر عن أمراض الرمد واعتلال شبكية العين، إلى جانب امتداد حملة (انزل واطمن) للفحص الطبي الشامل السنوي المجاني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى نهاية العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن (رعاية نيوز)، نشرة إخبارية، تصدر بشكل دوري أسبوعيًا عن المركز الإعلامي للهيئة، لنشر إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلي والدولي، وذلك إيمانًا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية التي تمس المواطن المصري وكيفية الانتفاع بها، إضافة إلى أنها تسهم في عملية دحض الشائعات حال ظهورها والتي قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة في المجال الصحي الذي يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن المصري وسلامته.