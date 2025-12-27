قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة
نقيب الصحفيين ناعيا داود عبد السيد : رحل فيلسوف السينما
10 نصائح ذهبية لصيانة السيارة قد توفر عليك عناء الذهاب إلى الميكانيكي
تقديرا لجهوده.. وزير الصحة يكرم مسئول ملف الصحة بـ صدى البلد
سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم
تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة
باحث: نتنياهو يوظف «الورقة الإيرانية» لتحقيق مكاسب انتخابية
وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027
علي حسن: تتميز هذه الجولة من الانتخابات بقوة إزالة السلبيات
رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية
حبس مها الصغير شهرا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة لوحات فنية
ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالبريميرليج
أخبار العالم

الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة الداكنوج بكردفان

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت قوات الجيش السوداني أنه استعاد السيطرة على منطقة الداكنوج بكردفان، بحسب وسائل إعلام محلية.


 

و من جانبها، أدانت قيادة الجيش التشادي، اليوم السبت، هجوما شنّته قوات الدعم السريع السودانية، أمس الجمعة، على بلدة حدودية، وأسفر عن مقتل جنديين تشاديين وإصابة ثالث، واصفة إياه بأنه "عدوان غير مبرر" على تشاد، بحسب “العربية”. 


 

ونفذت مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع، التي تخوض حربا مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023، هجوما على بلدة الطينة التشادية.


 

وأكد الجيش التشادي، في بيان، أنّه يحتفظ "بحق الرد بجميع الوسائل القانونية، وفي حق الدفاع المشروع في حالة حدوث انتهاك جديد للأراضي الوطنية، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".


 

وقال ضابط في الجيش: "منذ بدء الحرب السودانية، هذه المرة الأولى التي يصاب فيها الجيش التشادي بفقدان جنديين".

