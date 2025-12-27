الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة الداكنوج بكردفان

أعلنت قوات الجيش السوداني أنه استعاد السيطرة على منطقة الداكنوج بكردفان، بحسب وسائل إعلام محلية.





و من جانبها، أدانت قيادة الجيش التشادي، اليوم السبت، هجوما شنّته قوات الدعم السريع السودانية، أمس الجمعة، على بلدة حدودية، وأسفر عن مقتل جنديين تشاديين وإصابة ثالث، واصفة إياه بأنه "عدوان غير مبرر" على تشاد، بحسب “العربية”.





ونفذت مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع، التي تخوض حربا مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023، هجوما على بلدة الطينة التشادية.





وأكد الجيش التشادي، في بيان، أنّه يحتفظ "بحق الرد بجميع الوسائل القانونية، وفي حق الدفاع المشروع في حالة حدوث انتهاك جديد للأراضي الوطنية، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".





وقال ضابط في الجيش: "منذ بدء الحرب السودانية، هذه المرة الأولى التي يصاب فيها الجيش التشادي بفقدان جنديين".