نشرة أخبار العالم | CNN تشيد بـ اقتصاد مصر.. تحرك جديد ضد الإخوان في ألمانيا.. إصابات كورونا تتجاوز 362 مليونا عالمياً

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الجمعة العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 362 مليونا وارتفاع وفيات الهند والمكسيك

أظهر إحصاء لـ "رويترز"، أن أكثر من 362.2 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى خمسة ملايين و978288.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 49150 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و828446.

وقالت الوزارة إنه تم أيضاً تسجيل 495 وفاة جديدة بسبب كوفيد-19، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 304803.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، 64 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الخميس، ارتفاعاً من 63 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 39 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، وباقي الإصابات لوافدين من الخارج.

وسجلت الصين 54 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 55 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى الخميس 105875 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

أظهرت بيانات حكومية أن الهند سجلت، الجمعة، 251209 إصابات جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، فضلاً عن 627 وفاة أخرى.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات إلى 40.62 مليون في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، والوفيات إلى 492327 في المركز الرابع بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل.

سجلت وزارة الصحة المصرية 1985 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 وفاة، الخميس، مقارنة مع 1910 إصابات و29 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 417453 من ضمنهم 351418 حالة تم شفاؤها، و22496 حالة وفاة".

CNN: مصر الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموا اقتصاديا العام الجاري

أفادت شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن مصر أصبحت الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط، التي تحقق نموا اقتصاديا خلال العام المالي الجاري، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فقد رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي الجاري 2022/2021، متجاوزا تقديرات البنك الدولي الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموًا إيجابيًا.

وأرجع خبراء رفع صندوق النقد الدولي لتقديراته بالنسبة لمصر إلى إطلاق الحكومة مشروعات قومية ضخمة مثل مبادرة حياة كريمة، وزيادة إيرادات السياحة نتيجة الاحتفالات العالمية خلال العام الماضي.

وعلق وزير المالية، الدكتور محمد معيط، على تقرير البنك الدولي، قائلا إن التحسن جاء نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، فضلًا على الأداء الاقتصادي الإيجابي، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية للجائحة، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، بحسب بيان رسمي.

وقال الخبير الاقتصاد الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن توقعات صندوق النقد الدولي بزيادة معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي 2022/2021 يعني زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، ويأتي هذا النمو من زيادة حجم الإنتاج سواء إنتاج سلعي أو خدمات مما ينعكس إيجابيا على معدل التشغيل وتقليل معدل البطالة، بالإضافة إلى تأثير إيجابي على الأسعار والتضخم وكذلك الصادرات.

وذكر وزير المالية، في تصريحات رسمية، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو يشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر في التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا»، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2% من الناتج المحلى الإجمالي لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

وأرجع السيد، في تصريحات خاصة لـ “سي.إن.إن”، أسباب رفع التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد المصري، إلى إطلاق الحكومة مشروعات قومية ضخمة على رأسها مشروع "حياة كريمة"، الذي يشهد إنفاقا استثماريا ضخما من القطاعين العام والخاص مما يعنى تشغيل مصانع وشركات بشكل كبير، كذلك حققت السياحة في عام 2021 نمو في الإيرادات لتسجل 13 مليار دولار- بمعدل أكبر 3 أضعاف عن عام 2020- لتعود إلى مستوياتها السابقة، بفضل تنظيم فعاليات واحتفاليات عالمية أبرزها احتفالية نقل المومياوات الملكية، وافتتاح متحف الحضارة وطريق الكباش عبر أسس تبنتها مصر خلال الفترة الماضية، والتي كان هدفها التسويق للدولة كمزار ووجهة سياحية، متوقعا أن تزيد إيرادات السياحة في عام 2022، بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير "توت عنخ آمون"، في منطقة الأهرامات.

وأضاف السيد أن من عوامل رفع التوقعات لنمو الاقتصاد المصري، تحسن الإنتاج الصناعي المتوقع، بعد إنشاء الحكومة 17 مجمعا صناعيا تم افتتاح 13 منها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أهمية هذه المجمعات في زيادة الإنتاج الصناعي، وتشغيل المزيد من العمالة بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، لتزيد من حجم الصادرات المصرية والتي حققت العام الماضي أعلى معدل في تاريخها لتتجاوز 31 مليار دولار.

وأشار إلى أن التوقعات الإيجابية الخاصة بنمو الاقتصاد المصري ستنعكس على تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، واستمرار مساعدات المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصناديق السيادية والشركات والمستثمرين الأجنبية على ضخ استثمارات في مصر.

وجذبت مصر استثمارات أجنبية بلغت 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، لتحتل المركز الثاني كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار.

وقال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري من جانب صندوق النقد الدولي كان متوقعا، نتيجة لما يشهده الاقتصاد من تحسن قوي يفوق التوقعات، مشيرًا إلى أهمية توقعات صندوق النقد بتحسن الاقتصاد المصري في الوقت الذي توقع فيه نسب نمو أقل لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي مصر في تقدم.

بعد تقارير الاستخبارات.. تحرك برلماني جديد ضد الإخوان في ألمانيا

مع تزايد مخاطر "الإسلام السياسي" كتنظيم الإخوان في ألمانيا، يرتفع منسوب التحذير من هذه الجماعة الإرهابية فبعد أيام من تقرير استخباراتي يحذر من خطر الإخوان في هذا البلد الأوروبي، قدم حزب البديل لأجل ألمانيا استجوابا مكتوبا في برلمان ولاية ساكسونيا شرقي البلاد، حول ملف الجماعة ومحاولاتها المناورة بجمعيات جديدة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نشر فرع هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية ساكسونيا، تقريرا حذر فيه من اتباع تنظيم الإخوان استراتيجية "الذئب في ثياب حملان"، وميل إحدى جمعياته، مركز اجتماعات ساكسونيا، إلى المناورة وخداع السلطات في الولاية.

لفت التقرير إلى أن قياديا يدعى سعد الجزار هو العنصر الأبرز في جماعة الإخوان بساكسونيا، إذ يعد عضو مجلس إدارة ونائب مدير مركز اجتماعات الولاية، الذي يتشارك نفس المقر مع مركز رضوى الشربيني للتعليم والثقافة والذي يترأسه أيضا الجزار.



ويحاول مركز اجتماعات ساكسونيا كسب نفوذ على المجتمع الإسلامي، خاصة في المناطق الريفية بالولاية، وتنفيذ الأهداف المتطرفة المرتبطة باستراتيجية الإخوان، بحسب ما جاء في التقرير.

التقرير ذكر أيضا: "على مدى عدة سنوات، نشر الجزار العديد من المقالات على الإنترنت في شبكات اجتماعية متاحة للجمهور، والتزم من خلالها بشكل واضح وصريح تجاه جماعة الإخوان المتطرفة، ورحّب بأنشطتها وكشف أيضًا عن نظرة عالمية معادية للسامية".



وتابع: "في بداية عام 2019، أعلن مركز اجتماعات ساكسونيا على موقعه الإلكتروني أنه حقق الهدف الذي وضعه لنفسه لإنشاء أماكن عبادة، وأعلن وقف جميع أنشطته".

لكن الاستخبارات الداخلية لفتت إلى وجود "شكوك قوية في أن مركز اجتماعات ساكسونيا أوقف أنشطته بالفعل"، مضيفا: "لا يمكن استبعاد استمرار الأشخاص المرتبطين بالمركز، في العمل وفقًا لهياكل مختلفة، وهو الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية التشويش التقليدية التي تتبعها جماعة الإخوان".

وأمام هذه المعطيات، قدم النائب عن حزب البديل لأجل ألمانيا (شعبوي)، كرستن هوتر، استجوابا مكتوبا لحكومة ساكسونيا في برلمان الولاية نفسها يحمل رقم 7/8850.

ووجه الاستجواب المكتوب أسئلة صعبة لحكومة الولاية عن أنشطة الإخوان، وعلى وجه الخصوص مركز اجتماعات ساكسونيا، ومناوراته الأخيرة لخداع السلطات الأمنية.

وحمل الاستجواب عنوان "فعاليات مركز اجتماعات ساكسونيا وجماعة الإخوان المسلمين عام 2021.. أسئلة موجهة لحكومة الولاية".

وتساءل "هل لدى حكومة الولاية معلومات حول استمرار مركز اجتماعات ساكسونيا في العمل تحت أسماء هيكلية أخرى وإلى أي مدى؟ إذا كانت الإجابة نعم، ما هي هذه الهياكل؟".

أما السؤال الثاني الموجه للحكومة، فهو: "بقدر ما تستمر الأنشطة من خلال (تمويه) الأشخاص المعنيين في المركز: ما هي طبيعة اتصالات هؤلاء الأشخاص القائمين على المركز بشبكات الإخوان المسلمين، وهل أبقوا نفس الاتصالات السابقة بالجماعة أم عمدوا لتوسيعها؟".

فيما جاء في السؤال الثالث الوارد في وثيقة الاستجواب: "ما هي المعلومات التي تمتلكها حكومة الولاية حول الجمعيات المنشأة حديثًا والتي تتشارك نفس عقود إيجار العقارات السابقة باسم مركز اجتماعات ساكسونيا، وكيف يتطور عدد المترددين على هذه الجمعيات؟".

وتساءلت الوثيقة أيضا عن عدد المتطرفين أو المرتبطين بتنظيمات إرهابية معروفة الذين يترددون على الجمعيات الجديدة التي ورثت مركز اجتماعات ساكسونيا، وما إذا كانت جماعة الإخوان تملك نشاطا سريا في الولاية من عدمه؟