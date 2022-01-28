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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

منسق دولي: الأمريكيون لا يريدون حربًا.. وقرار بايدن نشر قواته في أوروبا تهديد فارغ

بايدن
بايدن

أكد منسق الشبكة العالمية ضد الأسلحة والطاقة النووية في الفضاء بروس جانيون، اليوم، أن وضع الولايات المتحدة نحو 8.500 جندي أمريكي في حالة تأهب قصوى؛ بسبب الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا "قد يكون تهديدا فارغا".

وقال جانيون، وفقا لما نقلته عنه وكالة سبوتنيك الروسية “قد يكون قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن باعلان تأهب نحو 8.500 جندي من احتمال نشرهم في أوروبا تهديدًا فارغًا، ومع ذلك، فقد أيقظ الكثيرين في الولايات المتحدة لأن الأمريكيين لا يريدون حربًا أخرى”.

بيان عاجل من البنتاجون بشأن استعداد روسيا لغزو أوكرانيا

البنتاجون يجهز 8500 جندي لنشرهم في أوروبا تحسبًا لتصاعد التوترات مع روسيا

وأكد بيان عسكري أمريكي اصدرته البنتاجون أنه “تم اتخاذ قرار بتأهب آلاف الجنود قبل يومين فقط من إعطاء واشنطن ردودها المكتوبة على مقترحات روسيا الأمنية” 

وتابع جانيون: “أولاً، سمعت أن بايدن كان يرسل على الفور مزيدًا من القوات، ولكن بعد ذلك تم تغيير وضع القوات إلى ”الاستعداد، لذلك يمكن أن يكون تهديدًا فارغًا من قبل الولايات المتحدة". 

واستطرد “لكن البيان المتعلق بإرسال القوات أيقظ الكثير من الناس في الولايات المتحدة لإيلاء المزيد من الاهتمام لهذه القضية”. 

واردف “لا يريد الأمريكيون حربًا أخرى ولكن مع وجود الديمقراطيين في السلطة، فإن العديد من الليبراليين - الذين لا يريدون عادةً الحرب - الآن يدعمون بايدن لأن حزبهم في السلطة”.

وأضاف جانيون أنه لحسن الحظ، فإن أعدادًا متزايدة من الجمهوريين تعارض الحرب - على الرغم من أن البعض يفعل ذلك مع وضع الموقف الانتخابي في الاعتبار.

وسلم السفير الامريكي لدى روسيا جون سوليفان يوم الاربعاء، رد واشنطن على نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر جروشكو. 

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الخميس إن روسيا تراجع الرد، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ، في ردها على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية ، تركت السؤال الرئيسي حول عدم توسيع الناتو شرقا دون إجابة.

ونشرت موسكو اقتراحاتها الأمنية لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة في أواخر عام 2021 مع اشتداد التوترات حول أوكرانيا. 

وطالبت موسكو على وجه الخصوص، بضمانات بأن التحالف لن يتوسع شرقا، وتصر الولايات المتحدة على أنها لن تسمح لأي شخص بإغلاق سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو.

واشنطن البنتاجون الولايات المتحدة جو بايدن الطاقة النووية الرئيس الأمريكي موسكو روسيا الرئيس الأمريكي جو بايدن

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