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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر : مقتل جنديين في اشتباكات مع إرهابيين على حدود النيجر‎

الجزائر: مقتل جنديين
الجزائر: مقتل جنديين في اشتباكات مع إرهابيين على حدود النيجر

أعلنت وزارة الدفاع في دولة الجزائر، أن عسكريين اثنين قضيا في اشتباك مع ما وصفته بـ"مجموعة إرھابیة" على الشریط الحدودي مع النيجر.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إن "العملية، التي وقعت ليل الخميس، أسفرت عن القضاء على إرھابیین اثنين ومصادرة آليات وأسلحة من مختلف العیارات وكمية من الذخيرة".

وأكد رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي الجزائري الفریق السعید شنڤریحة "حرص الجزائر الشدید على مواصلة عملیات مكافحة فلول الجماعات الإرھابیة وحمایة الحدود من الإرھاب وكل أشكال الجریمة المنظمة في ربوع الجزائر كافة، وفي كل الظروف والأحوال".

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وأفاد بيان وزارة الدفاع الجزائرية بأن الشهيدين هما الملازم العامل سیدھم مرباح الدین، والعریف المتعاقد بن علیوة نسیم.

الجزائر وزارة الدفاع الجزائرية الجيش الجزائري النيجر الإرهاب

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