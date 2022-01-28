الهروب من الصقيع للموت.. وسائل التدفئة تحصد أرواح المصريين بمنازلهم

انتشرت في الأونة الأخيرة حالات الوفاة وازدادت بشكل كبير في عدد من المحافظات بسبب القاتل الصامت الناتج عن التدفئة في المنازل مع برودة الطقس.

الدفاية تحصد الأرواح في البحيرة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة اختناق بغاز أول أكسيد الكربون، أمس الجمعة، نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية، بقرية الشيخ التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

بداية الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من مستشفى الدلنجات يفيد باستقبال ٤ أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة اختناق بغاز أول أكسيد الكربون، نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية داخل المنزل بقرية الشيخ، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أول أكسيد الكربون

كما لقي مزارع وزوجته مصرعهما، اثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية، داخل المنزل بقرية بردلة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة مرحبا، وتم نقل الجثث إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من مستشفى كفر الدوار العام يفيد باستقبال جثة كل من :"علي عبد الحليم، 48 سنة ويعمل مزارع، وزوجته حنان فتحي محمد علي، 45 سنة"، مصابين باختناق إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية.

وتم حفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أم ونجلها

ليس هذا فحسب فأصيبت أم ونجلها، بحالة اختناق بغاز أول أكسيد الكربون، الخميس، نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية، بقرية النجيلة التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من مستشفى كوم حمادة يفيد باستقبال كل من :"ثريا اشرف فليفل ٢٨سنة" ، و نجلها" ساهر اسماعيل محمد ٤ سنوات"، مصابين باختناق إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أم تكتشف مصرع زوجها ونجليها

ومن الحبحيرة الى المنوفية و في واقعة مأساوية أخرى، اكتشفت أم مصرع زوجها وابنهما الأكبر ونجلتهما بينما عثر علي الابنة الأخرى في حالة حرجة.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بتلقيهم بلاغا من أهالي قرية صفط بالعثور علي أب وأبنائه متوفيين داخل منزلهم.

وبالانتقال تبين العثور علي جثة "ع.ا.م" ونجليه الاثنين متوفيين داخل منزلهم، بينما عثر علي الابنة الرابعة في حالة حرجة.

وأكد مصدر أمني أن الوفاة نتيجة اختناق بسبب الدخان حيث قام الأب وأبنائه بإشعال موقد من أجل التدفئة فخنقهم الدخان ثم اكتشفت الأم الواقعة.

تم نقل جثامين الضحايا إلي المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

موقد التدفئة بالشرقية

وفي الشرقية لقى شخص مصرعه خنقا عقب تركة موقد التدفئة مشتعلا داخل منزله بقرية كفر عجيبة، دائرة مركز شرطة ههيا، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة ههيا، يفيد ورود إشارة من مستشفى ههيا المركزى، بوصول" " محمد م ع " 33 سنة مقيم ههيا جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية، حدوث الوفاة نتيجة استنشاقه غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن موقد تدفئة بلدى، حيث غلبه النعاس وأختنق وحدثت وفاته.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وإحالته لنيابة ههيا العامة، التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مصرع زوجين في الإسماعيلية

أما في الاسماعيلية لقي زوجان مصرعهما خنقا بدخان المدفأة في فايد ، وتم نقلهما الى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، بلاغا بالعثور على جثتين هامدتين لزوجين داخل منزلهما بفايد السعيدية.

وتبين مصرع زوجين هما إسماعيل محمد محمد عثمان ٣٨ سنة "اختناق"، ريهام ربيع ابو الحسن ٣٤ سنة “اختناق”.



ووجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف في الإسماعيلية، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان وقوع الحادث، لنقل الضحايا.



وتبين أن الزوجين يرتديان كامل ملابسهما ولا توجد أى إصابات ظاهرية عليهما، وتم نقلهما لمشرحة القصاصين تحت تصرف النيابة العامة.