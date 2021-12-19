القاتل الصامت.. مرض غامض ينتشر في دولة أفريقية

دفع مرض غامض، منظمة الصحة العالمية، لفتح تحقيق؛ بعد وفاة 89 شخصًا على الأقل في جنوب السودان، ويرى الأطباء أن المرض الغامض ذا صلة بـ الفيضانات التي وقعت مؤخرًا.

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ويبدو أن المرض الغامض يحير وزارة الصحة في البلاد، التي أفادت بأنه قضى على عشرات الأشخاص في بلدة فانجاك الشمالية، في ولاية جونقلي.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية، فريقًا من العلماء للاستجابة السريعة إلى المنطقة للتحقيق، من خلال جمع عينات من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.

وقالت شيلا بايا، من منظمة الصحة العالمية: "قررنا إرسال فريق استجابة سريعة للذهاب والقيام بتقييم المخاطر والتحقيق فيها، هذا هو الوقت الذي سيكونون فيه قادرين على جمع عينات من المرضى، ولكن الرقم الذي حصلنا عليه مؤقتًا هو أن هناك 89 حالة وفاة".

وكانت المنطقة المتضررة من أكثر المناطق تضررا بالفيضانات الشديدة الأخيرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية.

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