أخبار التكنولوجيا| آبل تطلق تحديثا أمنيا لإصلاح ثغرة خطيرة.. ومواصفات هاتف شاومي POCO F4 GT

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

استطاعت شركة آبل الأمريكية في إنجاز جديد لها، أن تصبح ماركة الهواتف الأكثر مبيعا في الصين في مجال الهواتف الذكية، متفوقة على جميع شركات الهواتف الصينية باستحواذ تخطي 23 % .



كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية تعتزم إطلاق هاتف جديد من خلال علامتها التجارية الفرعية بوكو POCO، تحت اسم هاتف POCO F4 GT ، والمتوقع إطلاقه خلال الأيام المقبلة مع عدد من المواصفات المميزة وسعر مناسب.



أطلقت شركة آبل منذ ساعات، تحديثا جديدا لهواتف آيفون وأجهزة آيباد وذلك لإصلاح ثغرة خطيرة في في متصفح Safari سفارى يمكنها كشف البيانات الشخصية للمستخدمين.



تستعد حكومة المملكة المتحدة، لإطلاق حملة إعلانية على نطاق واسع لمحاولة قلب الرأي العام العالمي ضد تقنية التشفير من طرف إلى طرف، والذي تستخدمه خدمات المراسلة الشائعة من بينها واتساب WhatsApp المملوك لشركة "ميتا"، و iMessage التابع لشركة آبل.



ذكرت تقارير أن مستخدمي هواتف آيفون سيمكنهم الدفع قريبا من خلال هواتفهم الذكية بدون تلامس، وذلك من بداية التحديث القادم لأجهزة آبل iOS 15.4 والمقرر إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة.



حظرت شركة جوجل Google، مجموعة جديدة من تطبيقات أندرويد من متجر بلاي الخاص بها، مع تحذير 100 مليون مستخدم بضرورة حذفها على الفور من هواتفهم دون تأجيل.



تقترب شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، من إجراء أكثر تحديث رئيسي لنظام تشغيلها الأحدث ويندوز 11 ، حيث ستمنح الشركة مستخدمي هواتف أندرويد من القيام بتشغيل التطبيقات على نظام ويندوز.