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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| آبل تطلق تحديثا أمنيا لإصلاح ثغرة خطيرة.. ومواصفات هاتف شاومي POCO F4 GT

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

آبل تصبح أكثر الماركات مبيعات للهواتف في الصين

 

استطاعت شركة آبل الأمريكية في إنجاز جديد لها، أن تصبح ماركة الهواتف الأكثر مبيعا في الصين في مجال الهواتف الذكية، متفوقة على جميع شركات الهواتف الصينية باستحواذ تخطي 23 % .

 

تسريبات تكشف مواصفات هاتف شاومي POCO F4 GT


كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية تعتزم إطلاق هاتف جديد من خلال علامتها التجارية الفرعية بوكو POCO، تحت اسم هاتف POCO F4 GT ، والمتوقع إطلاقه خلال الأيام المقبلة مع عدد من المواصفات المميزة وسعر مناسب.  

 

ثبته فورا.. آبل تطلق تحديثا أمنيا لإصلاح ثغرة خطيرة


أطلقت شركة آبل منذ ساعات، تحديثا جديدا لهواتف آيفون وأجهزة آيباد وذلك لإصلاح ثغرة خطيرة في في متصفح Safari سفارى يمكنها كشف البيانات الشخصية للمستخدمين.

 

مساحة آمنة للإرهابيين.. حكومة المملكة المتحدة تستعد للقضاء على تقنية واتساب الشهيرة


تستعد حكومة المملكة المتحدة، لإطلاق حملة إعلانية على نطاق واسع لمحاولة قلب الرأي العام العالمي ضد تقنية التشفير من طرف إلى طرف، والذي تستخدمه خدمات المراسلة الشائعة من بينها واتساب WhatsApp المملوك لشركة "ميتا"، و iMessage التابع لشركة آبل.

 

آبل تتيح قريبا الدفع الإلكتروني بدون تلامس لهواتف آيفون


ذكرت تقارير أن مستخدمي هواتف آيفون سيمكنهم الدفع قريبا من خلال هواتفهم الذكية بدون تلامس، وذلك من بداية التحديث القادم لأجهزة آبل iOS 15.4 والمقرر إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة.

 

جوجل تحظر 21 تطبيقا خطيرا على أندرويد وتنصح بحذفها فورا


حظرت شركة جوجل Google، مجموعة جديدة من تطبيقات أندرويد من متجر بلاي الخاص بها، مع تحذير 100 مليون مستخدم بضرورة حذفها على الفور من هواتفهم دون تأجيل.

 

مايكروسوفت تتيح تشغيل تطبيقات أندرويد في ويندوز 11.. فبراير المقبل


تقترب شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، من إجراء أكثر تحديث رئيسي لنظام تشغيلها الأحدث ويندوز 11 ، حيث ستمنح الشركة مستخدمي هواتف أندرويد من القيام بتشغيل التطبيقات على نظام ويندوز.

 

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