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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل أكثر الماركات مبيعًا للهواتف في الصين

آبل تصبح أكثر الماركات
آبل تصبح أكثر الماركات مبيعات للهواتف في الصين

استطاعت شركة آبل الأمريكية في إنجاز جديد لها، أن تصبح ماركة الهواتف الأكثر مبيعا في الصين في مجال الهواتف الذكية، متفوقة على جميع شركات الهواتف الصينية باستحواذ تخطي 23 % .

وبحسب شركة Counterpoint Research لأبحاث السوق فإن شركة آبل قد تمكنت من الوصول إلى مبيعات قياسية في الربع الأخير من العام الماضي 2021 ، وذلك بفضل الإقبال على هواتف آيفون، خاصة بعد إطلاق هواتف iPhone 13 . 
  

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China Smartphone Market Share Q4 2021
آبل تصبح أكثر الماركات مبيعات للهواتف في الصين


وفقا للشركة فإن نمو أعمال شركة آبل في الصين وصل إلى 32 % في الأسواق الصينية، ووصلت إلى استحواذ سوقى في الهواتف الذكية بنسبة 23 % ، بسبب إستراتيجية الشركة التى ساعدت على أداء أفضل للشركة في الصين.    

وتأتي شركة Vivo فيفو بالصين بعد شركة آبل في المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 19 % ، كما حصلت شركة OPPO أوبو على المركز الثالث بحصة 17 % ، ولكن شهد الشركتان انخفاضًا بنسبة 6 % على أساس سنوي في الصين .

واستعادت شركة Honor هونر مكانتها في السوق الصينية لتصبح رابع أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في الصين ، حيث تمتلك حصة تبلغ 15 % ، كما شهدت الشركة نموًا كبيرا بنسبة 50 % على أساس سنوي.

وتأتي شركات Xiaomi شاومى و Huawei هواوى و Realme ريلمي في المراكز الخامس والسادس والسابع على التوالي بحصص سوقية تبلغ 13 % و 7  % و 3 % ، كما تشكل العلامات التجارية الأخرى حصة السوق المتبقية البالغة 4 % .

وكانت كشفت تقارير أن شركة آبل قد أبرمت صفقة سرية مدتها 5 سنوات بقيمة 275 مليار دولار مع الحكومة الصينية، حيث يُزعم أن نجاح شركة آبل في الصين يرجع إلى اتفاق مع حكومة البلاد للمساعدة في تطوير اقتصادها.

وبحسب تقرير من موقع The Information فإن تيم كوك المدير التنفيذى لشركة آبل ضغط شخصيًا على المسؤولين في الصين للحصول على أفضل صفقة للشركة، حيث قام تيم كوك بزيارة إلى البلاد في عام 2016  وخلال تلك الزيارة ، وقع اتفاقية مع الحكومة الصينية.  

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