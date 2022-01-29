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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فنزويلا وهندوراس تعيدان العلاقات الدبلوماسية

رئيس هندوراس زيومارا
رئيس هندوراس زيومارا كاسترو

قال وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بالنسيا، اليوم الجمعة، إن بلاده وهندوراس أعادا العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف بالينسيا: "هذه المرأة العظيمة رئيس هندوراس زيومارا كاسترو ... يمكن أن تصبح رئيسة بسبب الديمقراطية، اليوم ، مع استعادة العلاقات الدبلوماسية ، سنحدد معًا طريقًا واضحًا لوحدة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بين فنزويلا وهندوراس'. .

وأدت كاسترو، وأول رئيسة لهندوراس، اليمين رسميا يوم الخميس، فازت في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2021 ، إيذانا بنهاية تداول السلطة لمدة 130 عاما بين ليبر والحزب الوطني.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من بين أوائل القادة الذين هنأوا كاسترو على التنصيب. 

وبعد الحفل ، عقد كاسترو وبالنسيا اجتماعا.

وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2010 بعد انقلاب على الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا زوج كاسترو.

نيكولاس مادورو الخارجية الانتخابات الرئاسية أمريكا اللاتينية العلاقات الدبلوماسية البحر الكاريبي الرئيس الفنزويلي وزير الخارجية الفنزويلي انتخابات الرئاسية

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