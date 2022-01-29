فنزويلا وهندوراس تعيدان العلاقات الدبلوماسية

قال وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بالنسيا، اليوم الجمعة، إن بلاده وهندوراس أعادا العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف بالينسيا: "هذه المرأة العظيمة رئيس هندوراس زيومارا كاسترو ... يمكن أن تصبح رئيسة بسبب الديمقراطية، اليوم ، مع استعادة العلاقات الدبلوماسية ، سنحدد معًا طريقًا واضحًا لوحدة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بين فنزويلا وهندوراس'. .

وأدت كاسترو، وأول رئيسة لهندوراس، اليمين رسميا يوم الخميس، فازت في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2021 ، إيذانا بنهاية تداول السلطة لمدة 130 عاما بين ليبر والحزب الوطني.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من بين أوائل القادة الذين هنأوا كاسترو على التنصيب.

وبعد الحفل ، عقد كاسترو وبالنسيا اجتماعا.

وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2010 بعد انقلاب على الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا زوج كاسترو.