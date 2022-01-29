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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة : خطة الإصلاح الإقتصادي ساهمت فى نجاح تطوير العشوائيات

بديل العشوائيات
بديل العشوائيات

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن مبادرة تطوير العشوائيات وتوفير بديل سكني ادمي بهذا الحجم ما كان يمكن أن تتم لولا نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتابع المحافظ في تصريحات صحفية أن خطة الإصلاح الاقتصادي  ساعدت على إعادة توجيه الدعم إلى المشروعات الخدمية  والتنموية المختلفة وفى مقدمتها المشروعات التى تستهدف بناء الإنسان المصرى فى كافة المجالات.

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وأشار محافظ القاهرة إلى أن المشروعات التى تقيمها الدولة المصرية بديلًا للعشوائيات  فضلاً عن أنها تحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة فإنها أيضاً تحظى بترحيب وإشادة بالغة على المستوى المحلى لأنها تستهدف تغيير نوعية الحياة فى العشوائيات إلى الأفضل.

العشوائيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خطة الإصلاح الإقتصادي تطوير العشوائيات التنمية المستدامة

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