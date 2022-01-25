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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة تشدد على سرعة انجاز مشروعات الخطة الاستثمارية

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

شددت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على سرعة تنفيذ وإنجاز المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية ورفع معدلات الأداء وإلزام الشركات المنفذة بسرعة إنهاء الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد. 


جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته جيهان عبد المنعم بحضور رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية ومديري الطرق والتخطيط، اليوم/الثلاثاء/؛ لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ للانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد للأعمال. 


وتم خلال الاجتماع عرض شامل لأعمال المتابعة الميدانية لكافة أحياء المنطقة الجنوبية للتعرف على مستوى النظافة في كل حي وحالة الإشغالات ومخالفات المقاهي والمحلات إلى جانب مخالفات البناء والموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية والرد على شكاوى المواطنين وأعمال التصالحات باعتبارها من المعايير الأساسية لتقييم كفاءة الأحياء.


ووجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، رئيس حي دار السلام بضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة من خلال إزالة كافة أنواع الإشغالات والتعديات على خط التنظيم لاستكمال أعمال الرصف في الشوارع.
كما تابعت أعمال الرصف الحالية في حي المعادي.. ووجهت بضرورة الحصول على تصاريح المرور اللازمة للبدء في رصف شارع النادي لإجراء التحويلات المرورية إلى جانب القيام بحملة نظافة مكثفة بنطاق الحي على أن تشمل شارع ٢٠٩ وشارع ٢٥٠ و بمحيط مخر السيل ورفع الإشغالات بشارع ٢٥٠. 


وكلفت نائب المحافظ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية مع المرافق لاستكمال أعمال الرصف في شارع عبد الكريم بحي الخليفة وتوفير مسارات بديلة لمد الكابلات الكهربائية قبل البدء في الأعمال.


ووجهت عبد المنعم، رئيس حي السيدة زينب بتكثيف حملات الإشغالات أمام محطة مترو سعد زغلول ومستشفى الصدرية مع رصد مخالفات المقاهي وتحرير المحاضر اللازمة لأصحابها مع غلقها منها وقطع المرافق في حالة تكرار الشكاوى.


وشددت على ضرورة تكثيف أعمال النظافة في شارع السكة الحديد وشارع معهد أمناء الشرطة وبجوار مدرسة الشهيد عبد الخالق نبيل التابعة لحي طرة وضرورة المتابعة الميدانية لحالة النظافة في حي حلوان للوقوف على مستوى النظافة ومدى تحسنها في ظل منظومة النظافة الجديدة في الحي ورفع إشغالات شارع اطلس وامتداد زكي حواس وإشغالات كورنيش النيل وأسفل الكوبري الأوسطي وأعمال الإنارة ومخالفات البناء في شارع الملاءة وشارع الحرير وركن الياسمين. 


وتابعت أعمال التطوير التي يشهدها حي المقطم ومنها أعمال تطوير شارع ٤٥ وأكدت أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها شركاء في التطوير والتنمية وتعظيما لدور المشاركة المجتمعية للارتقاء بمستوى ورفع كفاءة الشوارع والميادين والارتقاء بمستوى الأحياء. 


وأكدت ضرورة تكثيف أعمال النظافة اليومية بشكل دوري ورفع كافة أنواع اشغالات المحلات والكافيهات مع تحرير المحاضر اللأزمة لذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها للحد من هذه المخالفات مع مصادرة الشيش لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا بالإضافة لرصد كافة مخالفات البناء وتحرير المحاضر اللازمة لذلك وتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية مع التأكيد على رصد كافة المخالفات الخاصة بالبناء وإزالتها في المهد وإبلاغ مديري الإسكان في الأحياء لتحرير المحاضر اللازمة. 


وكلفت نائب المحافظ مسئولي التخطيط والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية بتقديم تقرير دوري موضحا به معدلات الأداء ونسب الانجاز في تنفيذ الخطة لكافة أحياء المنطقة إلى جانب رصد ومتابعة ملف النظافة وكافة الإشغالات ومخالفات البناء على مدار اليوم، كما حددت عقد اجتماع دوري مع رؤساء الأحياء لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية.


وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص المنطقة الجنوبية على التقييم المستمر لأداء رؤساء الأحياء وتشجيعا على أداء الأعمال على الوجه الاكمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة وتحسين منظومة العمل مع التأكيد المستمر على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء بصورة مستمرة بين المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها.

القاهرة نائب محافظ القاهرة المشروعات الخطة الاستثمارية المنطقة الجنوبية

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