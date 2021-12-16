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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نائب محافظ القاهرة تستجيب لشكاوى المواطنين بخصوص كافيهات مخالفة بالمعادي

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عدم السماح بأى مخالفات بنطاق المنطقة ، مشددة على ضرورة الازالة الفورية لأسباب الشكاوى الواردة.

فى السياق ذاته وردت شكوى من  مواطنى حى المعادى تفيد  وجود كافيهات بأبراج عثمان  على الشارع بالإضافة إلى وضع زرع يؤثر على حرية التحرك وشغل المكان دون وجه حق  إلى جانب استخدام الشيشة  وإزعاج طوال اليوم حتى الساعة 2 صباحا ، كما انها تعيق المارة  وتتسبب فى الضجيج والازعاج إلى جانب تشويه المظهر العام للطريق.

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وفور ورود الشكوى وعرضها على نائب المحافظ ، وجهت بسرعة التحرك والتعامل الفورى مع الشكوى الواردة وإزالة اسباب الشكوى فورا وتم بالفعل التنسيق  مع منال محمود القائم بأعمال رئيس حى المعادى  والادارات المعنية والمتابعة الميدانية، وتم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات والمخالفات بذات الموقع إلى جانب تنفيذ حملة نظافة مكبرة وتمت مصادرة ما نتج عن حملة الاشغالات وايداعها مخازن الحى واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين  بالإضافة إلى التنبيه على الباعة بعدم العودة مرة اخرى.

تمت الاعمال تحت إشراف منال محمود القائم بأعمال رئيس حى المعادى  فى إطار ما وجهت نائب المحافظ فى وقت سابق بضرورة استمرار التواجد  الميدانى الدائم لرؤساء احياء المنطقة الجنوبية وضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها ومتابعة حلها فى اسرع وقت ممكن والسعى لعدم تكرارها.

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القاهرة مخالفات نائب محافظ القاهرة حى المعادى كافيهات أبراج عثمان المظهر العام

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