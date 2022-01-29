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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا منصور تستعرض جمالها بإطلالة شتوية أنيقة

رانيا منصور
رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها بصور جديدة لها من أحدث ظهور لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "رانيا منصور" في الصور بإطلالة جذابة مرتدية جاكت انيق باللون الاحمر وبنطال جينز مجسم، واعتمدت تسريحة شعر منسدلا وميك اب بألوان ترابية، ونالت الصور إعجاب الجمهور.


وتحرص الفنانة رانيا منصور على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


جدير بالذكر أن رانيا منصور بدأت حياتها الفنية كفتاة إعلانات وموديل بالفيديو كليب لفترة، ثم اتجهت إلى التمثيل بالمشاركة في عدة أعمال. 


كما أنها درست بكلية الآداب، وقدمت العديد من الأدوار المميزة من أبرزهم "كريمة كريمة، حلم عزيز".

 السيدة زينب

ويُعرض حاليا للفنانة رانيا منصور مسلسل "السيدة زينب" يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، والنجم محمود عبد المغنى، والفنانة الاستعراضية دينا، وليلى عز العرب، وأحمد وفيق، وفراس سعيد، وسامى مغاورى، وأشرف عبد الغفور، وحسام داغر وآخرين، وهو إنتاج شركة M.G.R للإنتاج الفنى لمالكها المنتج ممدوح شاهين، ومن سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

 

IMG_٢٠٢٢٠١٢٨_١٤٤٩٣٠
IMG_٢٠٢٢٠١٢٨_١٤٤٩٣٠
Screenshot_٢٠٢٢-٠١-٢٨-١٤-٤٩-٠٥-٤٦٨_com.instagram.android
Screenshot_٢٠٢٢-٠١-٢٨-١٤-٤٩-٠٥-٤٦٨_com.instagram.android


 

الفنانة رانيا منصور إطلالة شتوية اللون الاحمر تستعرض جمالها بإطلالة جذابة احدث ظهور لها

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