أشرف عبد الباقى: بدايتي كانت أمام الفنان عبدالمنعم مدبولي.. وأول أجر تقاضيته 100 جنيه

خلال حواره ببرنامج أحلى كلام ..



حل الفنان أشرف عبد الباقى ضيفا ببرنامج أحلى كلام والمذاع عبر فضائية الحياة تحدث خلاله عن بداياته الفنية وأغرب المواقف التى تعرض لها خلال مشواره الفنى .

10 دقايق.. أشرف عبد الباقى: بداياتى كانت مع الفنان عبد المنعم مدبولى



قال الفنان أشرف عبد الباقى، إن مادة فن الارتجال على المسرح يتم دراستها فى معهد الفنون المسرحية فى قسم التمثيل والإخراج لافتا إلى أن كافة المسرحيات ارتجل فيها الممثلين فى كثير من الأحيان .



وأوضح أشرف عبد الباقى ، خلال استضافته ببرنامج أحلى كلام والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن الفنان يونس شلبى ارتجل فى مشاهد مسرحية العيال كبرت بالإضافة لبعض جمل الفنانين عادل إمام، سعيد صالح فى المسرحية بالاضافة لمسرحية المتزوجون مؤكدا أن سمير غانم ملك الإرتجال ..

وأشار أشرف عبد الباقى، إلى أن أساس الإرتجال على المسرح يعود للفنان الراحل الكبير عبد المنعم مدبولى والذى بدأ مشواره الفنى معه فى مسرحية خشب الورد معقبا " دورى كله كان 10 دقايق قدامه واقول تمام يا أفندم ولكنه اتحول لمشهد ارتجالى وصل ساعة الا ربع كله افيهات لحد ما الدور بقى أساسى".



وتابع أشرف عبد الباقى، أن الارتجال يضر الممثل فى حالة واحدة إذا كانت الجمل غير مناسبة أو خارجة عن السياق ولا تناسب السيناريو ويكون العكس فى صالح العمل الفنى بالتأكيد خاصة إذا كانت " إفيه كوميدي " وفى إطار الشخصية .



ما تفتحوا الستارة.. أشرف عبد الباقى يكشف عن أغرب موقف تعرض له على المسرح



كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن تفاصيل تقديمه مسرحية فى بداياته تفاجئ فيها بصمت الجمهور وعدم تفاعلهم رغم كونها كوميدية وخفيفة الظل.



وأضاف أشرف عبد الباقى ، خلال استضافته ببرنامج أحلى كلام والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن تفاصيل هذه المسرحية شاركه فيها الفنانين محمد هنيدى، وحيد سيف وكانت بعنوان محدش يقدر عليهم وعقب مازحا " كنا مسمينها محدش بيتفرج عليهم مكانش بيجيلنا جمهور خالص".



وأشار أشرف عبد الباقى، أنه تصادف يوم عرض مسرحى صمت الجمهور ولم يتجاوب مع "الافيهات الكوميدية" بالمسرحية والتى كانت للفنان وحيد سيف وكان رد فعل الأخير وقتئذ مازحا

"ما تفتحوا الستارة" كرد فعل لغياب ردود أفعال الجمهور على العرض الكوميدي.



مكنتش أعرف انه كوميدى .. أشرف عبد الباقى : اتفاجئت بردود الأفعال

علق الفنان أشرف عبد الباقى على فيديو انتشر مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعى جسد خلاله مشهد تعرضه لجريمة قتل ولكن فى سياق كوميدى بمشاركة الفنانة إيمان .



وأوضح الفنان أشرف عبد الباقى خلال استضافته ببرنامج أحلى كلام والمذاع عبر فضائية الحياة ، أنه تفاجئ بانتشاره مؤخرا على السوشيال ميديا وعقب " ضحكت جامد جدا على نهاية المشهد اكتشفت انى بعمل كوميدى ومكنتش أعرف " .



ولفت الفنان أشرف عبد الباقى ، إلى أنه يميل ويفضل دائما دعم أصدقائه لأنهم هم الأساس من وجهه نظره ، وعن سؤاله انه فى حالة امتلاكه سلطة يغير فيها العالم ماذا سيفعل رد مازحا " وأنا مالى هسيب الدنيا زى ما هى " .



كنت بقبض وأدفع .. أشرف عبد الباقى يكشف تفاصيل أول أجر تقاضاه



كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن بداياته الفنية مع الفنان محمد هنيدى ، لافتا لبدايتهم فى توقيت واحد حيث كان أول أدواره فى مسرحية خشب الورد أما محمد هنيدى فكانت بداياته فى مسرحية العسكرى الأخضر .



ولفت أشرف عبد الباقى خلال استضافته ببرنامج أحلى كلام والمذاع عبر فضائية الحياة ، إلى أنه كون تعاون فنى ثلاثى وصداقة جمعته بالفنانين محمد هنيدى والراحل علاء ولى الدين ، مشيرا إلى أن أول أجر تقاضاه فى مسرحية خشب الورد كان 100 جنيه شهريا والتى كانت عام 1986 وعقب " كل ما كنت بقبض يقولولى عليك 700 جنيه لانى كنت شغال وبكسب كويس من شغل المقاولات كمان وكنت الوحيد اللى كنت لما بقبض بدفع " .



وتابع أشرف عبد الباقى ، إلى أن والدته عارضت فى البداية فكرة دخوله الوسط الفنى خاصة فى مرحلة الثانوية العامة وقالتلى " تمثيل ايه وهتطلع مشخصاتى ولكن أخويا اقنعها بعد ما شافوا أول عرض مسرحى ليا" .