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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| بهاء الحريري يعلن خوض الانتخابات في لبنان.. وبايدن يقرر نقل قوات إلى أوروبا الشرقية قريبا

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

العراق يكشف تفاصيل الهجوم الصاروخي على مطار بغداد
أصدرت سلطة الطيران المدني في العراق، الجمعة، بياناً بشأن استهداف مطار بغداد الدولي، ما أدلى لتضرر طائرة مدنية، تابعة للخطوط الجوية العراقية.

تونس .. حكم جديد ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
اصدرت الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس حكما ابتدائيا في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالغرامة  المالية بـ 10 الاف دينار من أجل تهمة مخالفة قانون الاشهار السياسي.

نجاة وزيرة العدل الليبية حليمة البوسيفي من محاولة اغتيال
أفادت وسائل إعلام محلية في ليبيا، الجمعة، بتعرض وزيرة العدل الليبية حليمة البوسيفي، لما وصفتها بـ"محاولة اغتيال" على طريق السواني في طرابلس.

عودة الوفود إلى بلادها.. تعليق مفاوضات البرنامج النووي الإيراني في فيينا
أعلن وفد الاتحاد الأوروبي، تعليق المفاوضات التي تجري في فيينا بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، داعيا مختلف الأطراف المعنيين إلى اتخاذ "قرارات سياسية".

تونس.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات بين عناصرها رجل أمن
أفادت إذاعة "موزاييك" بأن الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة تمكنت يوم الجمعة من تفكيك شبكة لترويج المخدرات والأقراص المخدرة بين مرتادي النوادي والملاهي الليلية.

الرئيس الإسرائيلي في زيارة رسمية إلى الإمارات الأحد المقبل
أكد السفير الإماراتي في تل أبيب، محمد آل خاجة زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الأحد المقبل إلى دولة الإمارات.

بايدن: نقل قوات أمريكية إلى أوروبا الشرقية في المدى القريب
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إنه سينقل قوات أمريكية إلى دول أوروبا الشرقية والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ”في المدى القريب“.

لندن تعلن عن محادثة هاتفية بين جونسون وبوتين بشأن أوكرانيا

تونس.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات بين عناصرها رجل أمن

وزير العدل التركي يستقيل من منصبه
أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم السبت، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر قبول استقالة وزير العدل عبد الحميد غول.

مستشارة الأمم المتحدة تحذر من تشكيل حكومتين في ليبيا
حذرت المستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، مساء الجمعة، من تشكيل حكومتين في البلاد. داعية البرلمان الليبي إلى تحديد موعد الانتخابات قبل الدخول في أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.

بعد الهجوم على مطار بغداد.. الكويت تعلن تعليق الرحلات الجوية إلى العراق
أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، الجمعة، تعليق الرحلات الجوية من الكويت إلى العراق، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة.

فرصة أخيرة لبيروت بدعم كويتي.. مسئول لبناني يوجه رسالة عاجلة لـ حزب الله
علق بسام خضر أغا رئيس الحركة اللبنانية الحرة، على قرار اعتزال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، لافتاً إلى تداعيات القرار على المستوى الوطني والقاعدة الشعبية.

بعد تعليق «سعد» العمل السياسي.. بهاء الحريري يعلن خوض الانتخابات النيابية
تعهد رجل الأعمال اللبناني بهاء الحريري، شقيق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، باستكمال  مسيرة والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري الذي تم اغتياله في 14 فبراير 2005.

 

 

 

 

 

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