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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات بين عناصرها رجل أمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت إذاعة "موزاييك" بأن الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة تمكنت يوم الجمعة من تفكيك شبكة لترويج المخدرات والأقراص المخدرة بين مرتادي النوادي والملاهي الليلية.

وقالت الإذاعة التونسية إن الفرقة حجزت أكثر من 300 قرص من نوع "إكستازي" بحوزة عناصر الشبكة، التي تضم عونا بسلك الحرس الوطني وفتاة.

وجاء في محاضر باحث البداية أن معلومات وردت على أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة مفادها تردد فتاة وشاب من ولاية القيروان، على ملاه ونواد ليلية في سوسة وترويج المخدرات بين حرفائها.

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وأفادت الأبحاث بأنه وعقب نصب كمين للشاب والفتاة تم حجز عشرات الأقراص المخدرة بحوزتهما، وبعد التحري معهما، اعترفا بانخراطهما في شبكة لترويج الأقراص المخدرة تضم ثلاثة شبان آخرين، وقد تبين أن أحدهم عون بسلك الحرس الوطني.

وذكرت الإذاعة أنه تم إيقاف عناصر الشبكة إثر سلسلة من المداهمات الأمنية وحجز حوالي 300 قرص "إكستازي" بحوزتهم والتي كانت معدة للترويج بين ملاهي سوسة.

وأذنت النيابة العامة بالاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة الأبحاث إلى حين إحالتهم على أنظار القضاء.

المخدرات مخدرات تونس النيابة العامة مكافحة المخدرات ترويج المخدرات الحرس الوطني الاقراص المخدرة الملاهي الليلية

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