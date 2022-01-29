عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشارة الأمم المتحدة تحذر من تشكيل حكومتين في ليبيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذرت المستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، مساء الجمعة، من تشكيل حكومتين في البلاد. داعية البرلمان الليبي إلى تحديد موعد الانتخابات قبل الدخول في أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة.

واعتبرت ويليامز في مقابلة مع قناة ”الوسط“، الليبية أن تشكيل حكومة جديدة دون معالجة ملف الانتخابات يشكل نوعا من الاستقواء على إرادة الشعب الليبي الذي قالت إنه لا يريد فترة انتقالية أخرى.

كما حذرت ويليامز من عودة النقاش بشأن قيام حكومتين في ليبيا، مشيرة إلى أنها استمعت إلى مخاوف بشأن عودة وجود حكومتين في البلاد، وذلك خلال زيارتها إلى مدينة سبها، قائلة: ”هناك مخاوف من تشكيل حكومة موازية.. و في سبها(جنوب البلاد) كان هناك تنافس بين الحكومتين (الموقتة والوفاق) و أتمنى ألا ترجع ليبيا إلى هذا المشهد“.

الأمم المتحدة تؤكد دعمها المؤسسة العسكرية في ليبيا

ليبيا.. مجلس النواب يعلن 13 شرطًا للترشح لمنصب رئيس الحكومة

من جهة أخرى، شددت ويليامز على أن التركيز على المصالحة الوطنية يحسن إمكانية قبول نتائج الانتخابات المرتقبة بالبلاد.

وقالت المستشارة الأممية ويليامز، إن الرؤية في مؤتمر برلين بشأن ليبيا كانت تتمحور حول بدء هذا المسار بعد الانتخابات، لكن من الأفضل العمل على المسارين.

وفي وقت سابق، عبرت  المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، عن ”سعادتها بزيارة مدينة سبها، وقالت ”سعيدةٌ جدًا بزيارتي إلى سبها، قلب الجنوب ونقطة التقاء مختلف مكونات المجتمع الليبي، من هنا أودّ التأكيد على أهمية أن ينعم أبناء الجنوب بخيرات أرضهم، وأن يحترم الجميع حقوقهم كاملة بلا انتقاص ولا تهميش، مع الالتزام التام بمبادئ التعايش والمواطنة والشراكة والعدالة الاجتماعية.

يأتي ذلك، في خضم جدل متصاعد بين الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتمثّل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا، وقد أصدر البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه خالد المشري رفضها، معتبرا أنها ”صدرت بدون التوافق معه“، ما زاد في تعقيد المشهد السياسي.

وتأجلت الانتخابات الرئاسية الليبية التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر  الماضي، ولا تزال الأطراف الليبية تتطلع إلى الاتفاق حول خريطة طريق جديدة للمرحلة القادمة تجنب البلاد من العودة للمربع الأول.

البرلمان الليبي ليبيا ستيفاني ويليامز الشعب الليبى نتائج الانتخابات الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمر برلين المصالحة الوطنية الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تؤكد دعمها المؤسسة العسكرية في ليبيا

ليبيا.. مجلس النواب يعلن 13 شرطًا للترشح لمنصب رئيس الحكومة

ترشيحاتنا

كان 2021.. كاف يختار 3 حكام مصريين لإدارة مباراة السنغال وغينيا الإستوائية

باقي من الزمن شهرين.. دعاء بلوغ رمضان واستقبال شهر النفحات

للبيع في مزاد علني .. شاهد أغرب سيارة من فولفو "TP21" |صور

بعد حبس المتهمين.. التفاصيل الكاملة لإصابة معاون مباحث بطلق ناري في كفرالشيخ

مستشارة الأمم المتحدة تحذر من تشكيل حكومتين في ليبيا

جولد مان ساكس: توقعات رفع أسعار الفائدة يقلل أسعار العملات المشفرة ويزيد تكاليف الاقتراض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى النجم سلمان خان: شكرًا على إحساسك بحزننا

التموين: تخفيضات 70% على الملابس والأجهزة الكهربائية.. فبراير المقبل

طقس السبت.. الأرصاد: بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 8 درجات

جريمة بشعة|النيابة تطلب تقريرا عاجلا من الطبيب الشرعي بأسباب وفاة طفل الفيوم

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن الطقس.. فيديو

بعد جراحة الصليبي.. أول ظهور لـ أكرم توفيق من ألمانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرر الانسحاب لنصرة فلسطين.. لاعب الكويت في التنس محمد العوضي يرفض مواجهة اسرائيلي

من غير عمليات.. 5 إطلالات تبرز رشاقة أحلام

بدون استغناء.. الحكومة تحدد مصير آلاف الموظفين بعد التحول الرقمي

عايزة أرشيف محترم.. منة عرفة ترد على انتقادات إلهام شاهين لرافضي المشاهد الساخنة

فيديو

فتاوى مبروك عطية.. طالب سيدة بالحج دون إذن زوجها| فيديو

بعد خلافات مع والدته.. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر

صقيع وشبورة وأمطار.. تحذيرات من هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة القادمة| فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ