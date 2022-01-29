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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "طنطا_ كفرالشيخ "

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 8 أشخاص من أفراد أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الدولي "طنطا _ كفرالشيخ " بمحافظة الغربية إثر انفجار إطار كاوتشوك بسبب السرعة الزائدة وتم الدفع بأوناش المرور، وجرى رفع حطام الحادث، فيما نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي بينهم 3 أشخاص بحالة خطيرة.

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كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية  تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري وانقلاب سيارة ميكروباص ووقوع مصابين بالقرب من مدخل مدينة طنطا.

كما  انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف  وتبين إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى بالقرب من مدخل مدينة طنطا، وجميعم مقيمون بقرية سيدي سالم بمدينة كفرالشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث .

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