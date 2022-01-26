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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لبلوغه المعاش.. «تعليم الغربية» ينظم حفلا لتكريم مدير إدارة غرب المحلة|صور

رئيس مركز المحلة
رئيس مركز المحلة يكرم أ.محمد فاروق حماد

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، واللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم، الأربعاء، حفل تكريم المربي الفاضل والخبير التربوي، محمد فاروق حماد، مدير إدارة غرب المحلة الكبرى التعليمية؛ لبلوغه السن القانونية للمعاش.

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حضر الحفل المحاسب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، والنائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، والنائب أحمد دراج، عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.

 

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم كلمة للمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، هنأ فيها المربي الفاضل محمد فاروق حماد، باكتمال العطاء على مدار سنوات طويلة، مشيراً إلى أن بذل جهوداً مضنية لرفعة شأن العملية التعليمية بمحافظة الغربية وله بصمات واضحة في تطوير إدارة غرب المحلة الكبرى التعليمية.

 

وأشاد الحضور والقيادات التنفيذية بالمربي الفاصل محمد فاروق حماد، مدير إدارة غرب المحلة الكبرى التعليمية؛ لتفانيه في العمل وحرصه الدائم على الانضباط والحزم وتحقيق الصالح العام وفقاً للقانون، بعيداً عن الأهواء والمجاملات، ودماثة أخلاقه ومواقفه النبيلة مع الكبير والصغير.

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