سيدة تستغيث بـ «صدى البلد» للبحث عن ابنتها المختفية

أرسلت القارئة رشا شريف شكوى لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”، تتضرر فيها من تغيب ابنتها.

وقالت في شكواها: “ابنتي سندس حمدي عجمي، تدرس في الصف الرابع كلية حقوق بجامعة حلوان، تغيبت بعد الامتحان بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢١ حتى الآن، وكانت ترتدي طرحة صفراء وبلوفر موف وبنطلون جينز أزرق، للتواصل الاتصال على رقم ٠١٤٥٠٠٠٤٥٦”.

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بها وبابنتها قبل حدوث مكروه لها.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.