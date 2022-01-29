عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سيدة تستغيث بـ «صدى البلد» للبحث عن ابنتها المختفية

صدى البلد

أرسلت القارئة رشا شريف شكوى لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”، تتضرر فيها من تغيب ابنتها.

وقالت في شكواها: “ابنتي سندس حمدي عجمي، تدرس في الصف الرابع كلية حقوق  بجامعة حلوان، تغيبت بعد الامتحان بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢١ حتى الآن، وكانت ترتدي طرحة صفراء وبلوفر موف وبنطلون جينز أزرق، للتواصل الاتصال على رقم ٠١٤٥٠٠٠٤٥٦”.

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بها وبابنتها قبل حدوث مكروه لها.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ترشيحاتنا

الأوقاف: افتتاح 22 مسجدًا يوم الجمعة المقبل

ذئب بشري بقرية شباس الملح .. بنت القرية البسيطة تحت التهديد بعد سرقة هاتفها

ارتفاع أسعار الطماطم..الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

فنلندا تتهم مبتكرة تطبيق بيجاسوس الإسرائيلي بالتجسس على دبلوماسييها

هدوء تام في لجان اللغة الإنجليزية ضمن امتحانات صفوف النقل الثانوي الأزهري

بسام راضي : الرئيس السيسي يستقبل نظيره السنغالي.. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الأمطار تضرب 6 مناطق بالقاهرة في الساعات الاولى من صباح يوم السبت

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

4 بلطجية طعنوه حتى الموت.. وفاة نجل مدرب بلدية المحلة| تفاصيل مأساوية

التموين: تخفيضات 70% على الملابس والأجهزة الكهربائية.. فبراير المقبل

ناسا تعرض مكافأة مليون دولار لمن يطعم رواد الفضاء..ما القصة ؟

تحركات لزيادة الحد الأدنى لـ 2700 جنيه.. تعرف على زيادات القطاع الخاص في 2022

بركات عن سخرية ضياء السيد من مكافأة الفوز على كوت ديفوار: مش بحب البسطرمة ولا اللي بياكلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. متحور كورونا القادم أشد عدوى.. لحظة سقوط عارض سيرك من ارتفاع عالي.. فرنسا ترفض تجنيس مغني مسلم

لن تصدق عمره...أصغر طفل في العالم يتسلق جبل كلمنجارو

عمرها قرن.. شاهد أقدم سمكة "زينة" في العالم|فيديو

لحظة سقوط عارض سيرك أثناء تأرجحه في الهواء|فيديو

فيديو

عادات لا يصدقها عقل.. أغرب قوانين الزواج في العالم

عاصفة ثلجية قوية وإعلان الطوارئ.. شاهد ما يحدث بعدد من الولايات الأمريكية

البطاطس تصبح سامة.. 10 أطعمة لا تضعها أبدا في الثلاجة

أبرز مشاهد جوي أووردز .. سقوط مذيعة وترتر رامز

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ