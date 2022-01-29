كارتيرون يرفض رحيل عبدالله جمعة عن الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك فكرة التفريط في عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق في ظل الانتقادات التي تعرض لها اللاعب مؤخرا بسبب تذبذب مستواه.



وكان اللاعب تلقى عروضا من عدة أندية بالدوري في الفترة الأخيرة، إلا أن المدير الفني يتمسك باستمراره مع القلعة البيضاء.



وكان عبدالله جمعة جدد تعاقده مع الفريق الأبيض لمدة ثلاثة مواسم قادمة بداية من الموسم المقبل، خاصة وأن عقده مع الزمالك كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري.



ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة بكأس الرابطة.