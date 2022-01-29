ليبيا.. الدبيبة يلتقي المعتصمين من الصم والبكم بمقر صندوق التضامن الاجتماعي

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة عددًا من المواطنين من فئة الصم والبكم والمعتصمين داخل مقر الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي منذ عدة أيام.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة استمع إلى مطالب المعتصمين المتمثلة في تفعيل القوانين التي تضمن حقوق فئة الصم والبكم وضرورة الاهتمام بهذه الشريحة.

من جهته أوضح الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية شكلت المجلس الأعلي لذوي الإعاقة وعملت على عقد اجتماعاته بحضور عددا من الوزراء وذوي العلاقة كما عملت على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه صندوق التضامن الاجتماعي لأداء مهامه وتقديم خدمات جيدة لكافة الشرائح.

وأكد رئيس الحكومة الليبية على اهتمامه بدعمهم وتقديم كافة الخدمات لهم ومتابعة كافة مطالبهم.