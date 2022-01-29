السباحة السودانية سارة جبارة: تكريمي في مصر له "طعم خاص" وفخر للنساء العربيات

أشادت السباحة السودانية سارة جاد الله جبارة، بفكرة الملتقي الدولي الأول لرياضة المرأة العربية وعبرت عن سعادتها لاختيارها وتكريمها ضمن الرياضيات العربيات بالملتقي المزمع انعقاده في مارس المقبل بمصر، مبينة أنه خلال الملتقي سيتم تسليط الضوء علي الرياضات العربيات والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية مما يؤكد أن الرياضيات العربيات قويات.

وأضافت قائلة: نسعد بالفخر خاصة وأن التكريم جاء من أخوتنا العرب لذلك يكون للتكريم طعم خاص ويعد هذا فخر لنا كنساء عربيات، مشيرة إلي أن الملتقي يقام تحت رعاية جامعة الدول العربية وهذا في حد ذاته اعتراف بإنجاز المرأة العربية ويؤكد الوحدة العربية، وأوضحت سارة أن الملتقي يقام لأول مرة وهي فكرة عظيمة تشجع الأجيال علي مواصلة الإنجازات، مبينة أن قادة الملتقي بذلوا جهود عظيمة في التنظيم له منذ وقت مبكر من أجل إخراجه بشكل يليق بجامعة الدول العربية.



جدير بالذكر أن السباحة السودانية سارة جاد الله بدأت السباحة منذ أن كان عمرها عامين كعلاج للشلل وعندما وصلت سن السابعة أصبحت بطلة للسباحة ومثلت السودان في المشاركات الخارجية وعمرها (١١) عام فكانت مشاركتها في العديد من السابقات علما بأن سارة جاد الله مخرجة سينمائية وتلفزيونية ولها العديد من المشاركات في المهرجانات السينمائية

ويعقد ملتقى رياضة المرأة العربية في جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 24 مارس 2022 في نسخته الأولى ، ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على السيدات العربيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحات في مجال الرياضة وعرض نماذج مختلفة من التجارب الناجحة للرياضيات العربيات.

كما سيتم خلال الملتقى تكريم القيادات النسائية الرياضية في مختلف الدول العربية وتكريم اللاعبات العربيات الحاصلات على ميداليات أولمبية.