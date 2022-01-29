أمن البلدين جزء لا يتجزأ.. تفاصيل رسالة العاهل الأردني إلى ولي عهد أبوظبي

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم السبت، رسالة شفوية من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، العاهل الأردني، تناولت العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وتأكيده على تضامن الأردن الدائم مع الإمارات ومساندته لها في كل ما يحفظ أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وجاء ذلك خلال استقبال ولي عهد أبو ظبي لبشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الاردني الذي نقل رسالة العاهل الأردني إليه، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

ونقل الدكتور بشر الخصاونة، تحيات الملك عبد الله الثاني بن الحسين، إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته بموفور الصحة و السعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم و الازدهار.

وجدد بشر الخصاونة إدانة الأردن للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الذي استهدف مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، مؤكدا أن الهجوم يمثل انتهاكا لكل الأعراف والقوانين الدولية و تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليميين، ودعا إلى موقف دولي موحد وحازم لردع هذه الميليشيا ومواجهة اعتداءاتها الإرهابية.

وأعرب الحصاونة عن تضامن الأردن مع الإمارات ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامتها وفي جهودها لمحاربة الإرهاب بمختلف صوره، مؤكدا أن أمن دولة الإمارات والأردن كل لا يتجزأ.