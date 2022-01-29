شاهد... سحل فتاة هندية في الشارع بعد تعرضها لاغتصاب جماعي

تعرضت ضحية من ضحايا الاغتصاب الجماعي في شوارع نيو دهلي بالهند، للضرب والسحل من قبل حشد كبير وذلك بعد تعرضها للاعتداء الجنسي.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، صورت شابة هندية التي تم إخفاء وجهها لحماية هويتها، وهي تتعرض للضرب علنًا وحولها مجموعة من النساء يصرخن أثناء مشاركتهن في ضربها.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه في 26 يناير بمنطقة شهدارا شرق دهلي تعرضت مرأة بالغة من العمر 20 عامًا للاغتصاب الجماعي من قبل بائعي الخمور غير القانونيين قبل أن تسحل ويتم قص شعرها، حيث أُجبرت على ارتداء "إكليل من النعال" أثناء جرها في الشارع.

وتظهر اللقطات أعضاء من الحشد وهم يصرخون ويضربونها على رأسها، في حين كانت السيدة تكافح من أجل الابتعاد بينما تحاول امرأة أكبر سنًا الإمساك بها من أجل ضربها بعنف.

कस्तूरबा नगर में 20 साल की लड़की का अवैध शराब बेचने वालों द्वारा गैंगरेप किया गया, उसे गंजा कर, चप्पल की माला पहना पूरे इलाक़े में मुँह काला करके घुमाया। मैं दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रही हूँ। सब अपराधी आदमी औरतों को अरेस्ट किया जाए और लड़की और उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए। pic.twitter.com/4ExXufDaO3 — Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) January 27, 2022

وغردت إحد رواد التواصل الإجتماعي بالهندية على موقع تويتر قائلا: “في منطقة كاستوربا ناجار (في شاهدارا) ، تعرضت امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا للاغتصاب الجماعي من قبل بائعي الخمور غير القانونيين، كما أجبرت على ارتداء إكليل من الأحذية. وكان وجهها أسود اللون إثر الضربات التي تلقتها في المنطقة”.

وأضافت عبر تغريدتها: “هذه الواقعة أكثر الحوادث المؤسفة. اناشد شرطة دلهي لتوفير الأمن للمرأة وعائلتها واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهمين”.

وأفادت الصحيفة، إن الضحية يقال إنها في حالة مستقرة حيث إنها تعالج في المستشفى.