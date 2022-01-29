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برلمان

"نساء مصر": لقاء الرئيس السيسي بنظيره السنغالي يؤكد عمق العلاقات المصرية بأفريقيا

الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر

قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيره السنغالي "ماكى سال" والوفد المرافق له بقصر الاتحادية اليوم، يعكس العديد من الرسائل الهامة تجاه تأكيد الدولة المصرية على تعزيز سبل الشراكة والتعاون مع كافة دول القارة الأفريقية، والتأكيد على الروابط التاريخية المشتركة .

وأوضحت العبسي، في بيان لها، أن اللقاء الذي تم بين الرئيسين استهدف تعزيز سبل التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين، مما يعكس حرص الرئيس السيسي على تكثيف اللقاءات مع دول القارة لتقوية العلاقات المصرية الإفريقية، والتكاتف معا لوأد أي تفرقة، ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القارة السمراء، ووضع حلول جذرية للقضايا المثارة في الجنوب وتحتاج لأحاديث مشتركة للتناقش حول إنهائها.

وقالت الدكتورة منال العبسى، أن مثل هذه الزيارات تعزز من فرص زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول القارة، ومن ثم نقل الخبرات والثقافات بين هذه الشعوب، مما يقرب الرؤى بين الدول، لا سيما وأن القارة السمراء تمتلك مقومات طبيعية وبشرية غير عادية ولكن تحتاج لاستثمارها والتعاون مع الدول الأخرى من أجل الاستفادة منها.

وأضافت أن مصر تعد شريكا أساسيا لهذه الدول في عملية التبادل التجاري، وتشجيع حركة الاستثمارات المتبادلة، وخير دليل على ذلك زيادة نسبة التبادل التجاري مع دول القارة خلال الخمس سنوات الماضية.

وثمنت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، مواصلة البرامج التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى مختلف القطاعات لدولة السنغال، مما يعزز من بناء قدرات الكوادر الوطنية بها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قصر الاتحادية التبادل التجاري القارة السمراء الاستثمارات

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