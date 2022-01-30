نظرة شاملة عن جينيسيس GV70 موديل 2022 في السعودية .. صور

تقدم شركة جينيسيس الكورية الجنوبية باقة من الموديلات القوية داخل الاسواق العالمية والعربية، ومنها النسخة الشهيرة GV70 موديل 2022، والتي تقدم بالسوق السعودي عبر 5 فئات من التجهيزات، مع اطلالتها الخارجية ذات المظهر الرياضي مع عائلة الكروس اوفر.

نظرة شاملة عن جينيسيس GV70 موديل 2022 في السعودية

محرك السيارة جينيسيس GV70 موديل 2022

تستمد السيارة جينيسيس GV70 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 304 حصانا، و 422 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي يعمل عبر تقنية الدفع الخلفي، بالاضافة إلى علبة تروس اخرى بتقنية الدفع الكلي للعجلات، والتي تستمد اوامر الحركة من محرك سداسي الاسطوانات بسعة 3500 سي سي، مع قوة قدرها 380 حصانا، و 530 نيوتن/متر من عزم الدوران.

نظرة شاملة عن جينيسيس GV70 موديل 2022 في السعودية

الاطلالة الخارجية للسيارة جينيسيس GV70 موديل 2022

تحتوي السيارة جينيسيس GV70 موديل 2022 على مقدمة ذات مصابيح ثنائية الأداء، مع شبكة امامية كبيرة الحجم تضم فتحات متعددة المقاطع، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية من تصميم هندسي مميز، مدعومة بقاعدة عجلات يبلغ طولها 2.875 متر، مع طول كلي للسيارة يقدر بـ 4.715 متر، و 1.910 متر للعرض، و 1.630 متر للارتفاع، بالاضافة إلى منظومة عادم ثنائية الاداء.

نظرة شاملة عن جينيسيس GV70 موديل 2022 في السعودية

تجهيزات السيارة جينيسيس GV70 موديل 2022

تحتوي السيارة جينيسيس GV70 موديل 2022 على شاشة لعرض الوسائط والخرائط، مع دعم برامج الملاحة والتطبيقات الحديثة، إلى جانب مقود حركة متعدد الاستخدامات، وسماعات لاسليكية، وخاصية التحكم في المناخ، مع عرض درجات الحرارة، وزر تفعيل وايقاف السيارة.

نظرة شاملة عن جينيسيس GV70 موديل 2022 في السعودية

بالاضافة إلى حزمة عالية الأداء من انظمة المكابح مثل EBD و ABS، وخاصية دعم المكابح BA، والتحذير من النقاط العمياء وكاشف التصادم، مع تقنية التحكم في السرعة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام التنبيه عند مغادرة المسارات.

نظرة شاملة عن جينيسيس GV70 موديل 2022 في السعودية

أسعار السيارة جينيسيس GV70 موديل 2022 في السعودية

- الفئة الأولى جينيسيس GV70 2022 2.5T Prestige بقيمة قدرها 242,000 ريال.

- الفئة الثانية جينيسيس GV70 2022 2.5T Premium بقيمة قدرها 261,050 ريال.

- الفئة الثالثة جينيسيس GV70 2022 2.5T Premium AWD بقيمة قدرها 271,285 ريال.

- الفئة الرابعة جينيسيس GV70 2022 2.5T Platinium بقيمة قدرها 291,450 ريال.

- الفئة الخامسة جينيسيس GV70 2022 3.5T Royal AWD بقيمة قدرها 330,550 ريال.