نفخر بكم ملكا عزيزا.. سفير مملكة الأردن بالقاهرة يهنئ الملك عبدالله الثاني

هنا سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى القاهرة السفير أمجد العضايلة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، جلالة ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين بمناسبة عيد ميلاده الستين.

وكتب “ العضايلة”؛ في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، "في عيدك الستين جلالة سيدنا ، نكبُر بكم شعباً وفيّاً لكم ونفخر بكم ملكاً عزيزاً لنا وعلينا، ونمضي معك متمسكين بعهدك، ونلتف حولك حماةً لعرشك. تقودنا بعزمك وعزيمتك، وتنير وطننا بنور حكمتك، ليبقى #الأردن تحت ظل قيادتك آمناً، مزدهراً، منيعاً وعزيزا.

واختتم “ سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى القاهرة”؛ التغريدة بتهنئة مفعمة بالمحبة" كل عام وأنتم يا سيدي بألف خير".