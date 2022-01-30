ميدو: أفضل عبد المنعم على الونش في مواجهة المغرب.. وأتمنى وجود زيزو

طالب أحمد حسام ميدو بالدفع بمحمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر في التشكيل الأساسي للفراعنة خلال مواجهة المغرب غدا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، وذلك لكون اللاعب جاهزا بشكل أكبر من محمود حمدي الونش العائد من الإصابة.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "السولية يجب أن يساند عمر كمال عبد الواحد دفاعيا، خاصة أن سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب يمتلك مهارات مميزة وقادر على مراوغة أي لاعب، لذلك يجب مساندة عمر كمال في مواجهة هذا اللاعب عن طريق عمرو السولية"



وأضاف: "عمر كمال عبد الواحد في بداية مباراة كوت ديفوار كان يعاني دفاعيا بسبب عدم مساندة النني أو السولية له في الخط الخلفي ويجب ألا يتكرر هذا الأمر خلال مواجهة المغرب"

وتابع: "لابد من الدفع بمحمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي لمواجهة المغرب، فهو يمتلك الجاهزية عن الونش العائد من الإصابة"



وختم حديثه قائلا: "أتمنى أن يبدأ أحمد السيد زيزو مباراة المغرب، أتمنى أن يكون لزيزو دورا في خط وسط منتخب مصر من بداية مواجهة الغد ضد المغرب"