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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تامر عبد الحميد يشرح كيف يتخطى منتخب مصر المغرب بكأس أمم أفريقيا

صدى البلد

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة المغرب لابد لها تركيز شديد تكتيكي داخل أرض الملعب.

وأضاف في تصريحات  عبر "أوضة اللبس" مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:"منتخب المغرب قوي في الهجوم خلال المباريات ولابد أن لا ينكمش اللاعبين والتواجد في الدفاع المتأخر، ولابد من المقابلة قبل منتصف الملعب لتلاشي الخطورة".

وواصل "منتخب مصر بدأ مباراة كوت ديفوار بشكل سيئ ولكن ظهر عمر مرموش وهدد بكرة في العارضة سببت الرعب للاعبي ساحل العاج، ولابد أن يحدث هذا الأمر خلال المواجهة اليوم لإرباك دفاعات المغرب".

وأكمل "منتخب كوت ديفوار كان يعلم تاريخ مواجهات مصر أمامهم في كأس أمم أفريقيا، واليوم سيتبدل الأمر لأن نتائج المغرب أمامنا كبيرة لهم ولكن منتخب مصر كبير ولا يهاب أحد".

واختتم " طريقة 4/3/3 هي الأهم لمباراة اليوم، ويجب التركيز مع أشرف حكيمي أبرز لاعبي المغرب بجانب الخط الهجومي لهم ووقتها نستطيع التعامل مع المباراة".

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